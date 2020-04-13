В будущем электромобили смогут обходиться без тяжелых литий-ионных аккумуляторов, — такое смелое заявление сделали ученые шведского университета Chalmers University of Technology. Они полагают, что вместо этого машины будут накапливать электроэнергию в кузове из углеродного волокна, так как этот материал может функционировать как электрод обычной батареи.

Аккумуляторные блоки останутся в прошлом, уступив место конструкционным батареям, и первым следствием уменьшения веса станет увеличение пробега электромобиля на одной зарядке. Предложение шведских инженеров является технологическим прорывом, так как никогда прежде вопрос дальнобойности не рассматривалась в подобном ключе.

Исследователи протестировали различные виды углеродного волокна и обнаружили, что материалы с мелкими и слабо ориентированными кристаллами обладают отличными электрохимическими характеристиками и могут использоваться как электроды литий-ионных батарей, тогда как жесткое углеродное волокно со строго ориентированными кристаллами не обладают такими свойствами.

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Профессор материаловедения и вычислительной механики Лейф Асп говорит, что уменьшение жесткости углеродного волокна в автомобилестроении не является минусом, так как материал с высокими электрохимическими показателями все равно немного жестче стали, тогда как по-настоящему жесткое углеродное волокно крепче стали более чем в два раза.

Углеродное волокно признано материалом будущего в автомобилестроении – сейчас из него изготавливают гоночные болиды, отличающиеся малым весом и повышенной прочностью. Открытие электрохимических свойств углеродных волокон имеет огромный потенциал в развитии всех видов электрического транспорта будущего.

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Ученые уверены, что углеродный кузов сможет накапливать и кинетическую энергию для обеспечения работы сенсоров и других проводников, а масса электромобиля со временем может быть уменьшена на 50%.