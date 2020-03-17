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Электромобили-беспилотники активно помогают бороться с короновирусом в Китае

17.03.2020
Электромобили-беспилотники активно помогают бороться с короновирусом в Китае

Поразившая Китай эпидемия коронавируса неожиданно и резко повысила спрос на беспилотные транспортные средства. Молодой китайский стартап Neolix Technologies получил заказ на выпуск 200 автономных электромобилей-курьеров, прекрасно зарекомендовавших себя в условиях эпидемии.

Электромобили-беспилотники активно помогают бороться с короновирусом в Китае

Во время карантина они доставляли медикаменты и помогали медикам распылять дезинфицирующие средства на улицах городов. Их применение оказалось настолько востребованным, что правительство Поднебесной выразило готовность возместить покупателям до 60 % стоимости каждого такого транспортного средства, в том числе произведенного другими компаниями.

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Преимущества роботов-курьеров во время эпидемии очевидны, поскольку их владельцы не подвергают себя опасности заражения. Автономный беспилотник может доставить необходимый груз даже тогда, когда его водитель болен или находится в карантине.

источник: bloomberg

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