Электромобиль «Монарх» сможет заряжаться за 3 минуты. Выйдет ли электрокар в продажу?

Находящийся в разработке электромобиль называется «Монарх», и над его созданием работает РОСНАНО и целый ряд вузов Казани, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

По словам разработчиков, благодаря эксклюзивным техническим решениям, автомобиль будет обладать системой автоматического вождения и аккумулятором, заряжающимся всего лишь за 3,6 минуты.

Автомобиль «Монарх» с графеновым аккумулятором

Под «не имеющими аналогов» технологиями, разработчики в основном подразумевают графен-магниевый аккумулятор. По их словам, на килограмм его массы приходится семь киловатт-часов емкости, чем не могут похвастаться аккумуляторы от конкурирующих компаний. По расчетам исследователей, новый тип аккумуляторов сможет полностью заряжаться всего за 3,6 минут.

По своему строению он напоминает распространенные литий─полимерные аккумуляторы но, естественно, внутри происходят совершенно разные электрохимические процессы. Разработчики видят два способа создания графен-магниевых аккумуляторов: в первом катодом может послужить чередующиеся пластины графена и кремния, а анодом — кобальтат лития. Во втором варианте кобальтат лития предлагается заменить на дешевый оксид магния — именно такой вид аккумуляторов, видимо, и собираются использовать разработчики.

Преимущества графен-магниевых аккумуляторов:

— небольшой вес, так как масса одного квадратного метра графена составляет 0,77 граммов;

— высокая проводимость;

— прочность и водонепроницаемость;

— безопасность для окружающей среды;

— высокая емкость, способная достигать 1000 Вт/ч на 1 килограмм;

— легкий ремонт.

Другие особенности электромобиля «Монарх»

Разработчики уверяют, что помимо аккумулятора у автомобиля есть множество других особенностей. Например, на каждую его ось можно поставить электродвигатели мощностью от 100 до 150 киловатт — можно реализовать передний, задний или полный привод.

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Инженеры добиваются того, чтобы заряда аккумулятора хватало на преодоление расстояния от 500 до 1000 километров. Благодаря электромагнитной подвеске, аккумулятор будет способен заряжаться прямо во время езды, за счет подвижных частей, одновременно выполняющих роль генератора электричества.

Также разработчики упоминают систему автоматического пилотирования, который будет сканировать дорожную поверхность при помощи ультразвука. О пробках, дорожных авариях и погоде автомобиль сможет узнавать благодаря подключению к интернету.

Выйдет ли «Монарх» в продажу?

Выпуск первого автомобиля «Монарх» стоимостью до 4 миллионов рублей запланирован на 2021 год, но такой план вызывает большие сомнения. Большинство компонентов электромобиля на данный момент находится на стадии разработки и тестирования.

Больше всего опасений вызывает графеновый аккумулятор — об успешном создании пока заявляла только испанская компания Graphenano, и ее вариант заряжался за 7─10 минут.

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Сами разработчики уверены, что доведут начатое до конца. В презентационном файле они подчеркнули, что у российских инженеров есть большой опыт работы с электрическими двигателями, особенно в военной сфере. Также проект «Монарх» объединил многих экспертов в сфере сохранения и использования электрической энергии.