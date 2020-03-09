Электрокар на солнечных батареях Lightyear One получил рекордную аэродинамику и запас хода до 800 км.

Голландский стартап Lightyear представил прототип автомобиля на солнечных батареях под названием One, испытал его сопротивление воздуху в аэродинамическом туннеле в Турине, Италия.

Результаты оказались весьма впечатляющими. Коэффициент лобового сопротивления у 5 дверного лифтбека длиной более 5 метров и шириной 1,9 метра составил 0,2. Это самый лучший показатель среди машин этого класса. Он на 0,02 единицы меньше, чем у Mercedes-Benz A-класса, который в 2018 году был назван самым аэродинамичным серийным автомобилем на рынке, и на 0,03 ниже, чем у Tesla Model 3.

Аэродинамика – «Священный Грааль» энергоэффективности: ее показатели оказывает огромное влияние на производительность автомобиля (особенно электрического), а менеджер по аэродинамике Audi Мони Ислам говорит, что она даже важнее, чем фактический вес машины.

СТУДЕНТЫ ЭЙНДХОВЕНА СОЗДАЛИ САМОЗАРЯЖАЮЩИЙСЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ С ЗАПАСОМ ХОДА БОЛЕЕ 1000 КМ

Разработка Lightyear One велась около 2,5 лет членами команды Solar Team Eindhoven, которая стала одним из призеров гонки на солнечных автомобилях World Solar Challenge. Голландцы поставили цель создать электромобиль с максимальным запасом хода — до 800 километров на одной зарядке. Для этого они установили солнечные элементы везде, где только можно — на крыше, капоте и задних дверях.

А чтобы улучшить аэродинамические характеристики серьезно поработали над дизайном — для уменьшения сопротивлению воздуха они сделали обтекаемую крышу, приплюснутый нос и длинную заднюю часть автомобиля. Для этой же цели на задних арках установили специальные кожухи, чтобы частично закрыть задние колеса от ветра.

Генеральный директор Lightyear Лекс Хуфслот пообещал, что новый солнечный автомобиль будет «ультраэффективным». По его словам, успешные испытания стали возможны благодаря радикально измененному дизайну и улучшенных показателях производительности, которые так важны для владельцев электромобилей — большой запас ход и быстрая зарядка.

TOYOTA ПОЛНОСТЬЮ ОБКЛЕИЛА АВТОМОБИЛЬ PRIUS СОЛНЕЧНЫМИ ПАНЕЛЯМИ, В АККАМУЛЯТОРЕ НЕТ ПОТРЕБНОСТИ

Выпуск Lightyear One запланирован на 2021 год, а его начальная стоимость, как ожидается, составит 119 000 евро.

источник: avtoklub.mk