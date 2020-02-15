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Электробус «КАМАЗ» с запасом хода 70 км полностью заряжается за 24 минуты

15.02.2020
Электробус «КАМАЗ» с запасом хода 70 км полностью заряжается за 24 минуты

Компания «КАМАЗ» на выставке «ЭЛЕКТРО» продемонстрировала передовой полностью электрический автобус — «КАМАЗ-6282-012».

Силовая установка электробуса получает питание от литий-титанатных (LTO) аккумуляторных батарей. Утверждается, что запас хода на одной подзарядке составляет 70 км. Максимальная скорость — 75 км/ч.

Машина заряжается от станций ультрабыстрой зарядки с помощью полупантографа. На полное восполнение запаса энергии затрачивается всего 24 минуты. Таким образом, подзаряжаться автобус может на конечных остановках маршрута.

Электробус «КАМАЗ» с запасом хода 70 км полностью заряжается за 24 минуты

В дополнение используется бортовое зарядное устройство, позволяющее заряжать аккумуляторный блок от трёхфазной сети переменного тока напряжением 380 В. Эта так называемая «ночная зарядка» занимает в среднем 8 часов.

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Важно отметить, что зарядка возможна при температурах от минус 40 до плюс 45 градусов Цельсия. Поэтому эксплуатироваться электробус в условиях российского климата может круглый год.

Машина вмещает 85 пассажиров и имеет 33 места для сидения. В перечень оборудования входят USB-разъёмы для подзарядки гаджетов, спутниковая навигация и пр. Низкий уровень пола, наличие пандуса и накопительная площадка обеспечивают высокий комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных.

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«Демонстрируемый на выставке электробус — это результат многолетней работы коллектива «КАМАЗа». Он стал одним из самых высокотехнологичных продуктов не только в спектре продукции компании, но и среди мировых образцов автотехники такого рода», — заявляет разработчик.

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