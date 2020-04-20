Электрический микроавтобус Canoo способен преодолеть 400 км на одном заряде

Тестирование на реальных дорогах — важный шаг к массовому производству необычного электробуса Canoo, распространять который будут по подписке, за $400 в месяц уже в 2021 году.

В начале 2019 года стартап Canoo заявил о планах по созданию четырех моделей электромобилей. Одна из них, городской микроавтобус, уже прошел первые дорожные испытания.

Прежде чем провести реальные заезды, инженеры компании потратили много времени на виртуальное моделирование.

По площади микроавтобус Canoo напоминает стандартный легковой автомобиль, однако площадь его салона намного больше.

По словам создателей, он не предназначен для быстрой езды, однако способен преодолеть 400 км на одном заряде.

КАМАЗ ПРЕДСТАВИЛ ПРОТОТИПЫ БЕСПИЛОТНЫХ ЭЛЕКТРОБУСОВ ПРОЕКТА ШАТЛ

Электромобили для дорожных испытаний были собраны на заводе в Мичигане. По планам, продажи микроавтобуса Canoo начнутся в 2021 году. Распространяться он будет по подписке за $400 в месяц.

источник: electrek