Электрический генератор snow-TENG вырабатывает энергию из падающего снега

Cнежинки, несмотря на свои крохотные размеры и вес (около 5 мм в диаметре при массе 0,004 г), являются источниками энергии.

Ученые Калифорнийского университета сумели создать устройство snow-TENG, которое использует это свойство. Его работа основана на захвате положительных зарядов падающих снежинок.

Новое устройство относится к классу приборов с предельно низкой выходной мощностью. Один из создателей snow-TENG – Махер Аль-Кади так объясняет принцип его работы: «Когда вы идете по ковру, электрические заряды абсолютно безболезненно переносятся с ковра на ваше тело. Но стоит вам прикоснуться к металлической дверной ручке, вы получаете весьма чувствительный удар током. В нашем устройстве мы реализовали аналогичный механизм».

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Ученые надеются, что дальнейшее развитие snow-TENG позволит обеспечивать энергией портативные метеостанции или поддерживать работу электронных устройств во время снежной бури, когда солнечная энергия недоступна.

источник: newatlas