Электрические самолеты запустят на коротких маршрутах до 200 км., но в перспективе увеличат до 400 км.

Немецкий аэрокосмический центр, Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) и институт аэрокосмических исследований Bauhaus Luftfahrt изучают возможность, как сделать электрические пригородные самолеты практичными. В рамках проекта используется 19-местный гибридно-электрический пригородный самолет, способный летать из Мангейма в Берлин, чтобы узнать больше об экономике и воздействии технологии на окружающую среду.

Электрические самолеты имеют ряд преимуществ перед обычными. Мало того, что они с нулевым выбросом, они механически проще в обслуживании. Тем не менее, они также страдают от использования очень тяжелых аккумуляторов, которые содержат гораздо меньше энергии, чем бак авиационного топлива, что приводит к гораздо меньшей полезной нагрузке и более коротким дистанциям.

В результате инженеры в рамках ограничений технологии нашли наилучшую нишу для использования. Краткое изложение CoCoRe — взглянуть на 19-местные самолеты регулярного класса с воздушным приводом, такие как Dornier Do 228 и Jetstream 31. Они, как правило, работают на коротких маршрутах, которые больше подходят для электрических силовых установок.

«Согласно нашему исследованию, 56 процентов 19-местных пассажиров во всем мире летают на расстояние менее 200 км, а 83 процента — менее 350 км. Такая схема использования означает, что комбинация полностью электрического полета предотвращает большую часть выбросов углекислого газа, вызываемых пригородными самолетами», — говорит Анника Пол из Bauhaus Luftfahrt.

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В исследовании предполагался гибридный электрический самолет с различными модификациями, такими как батареи установленные над гондолами шасси, для улучшения характеристик взлета и посадки, а также простоты замены батарей. Эти батареи весом в две тонны дают взлетному весу самолета 8,6 тонны и дальность полета 200 км, которая увеличивается до 1000 км. благодаря использованию дополнительных газовых турбин, которые, по мнению исследователей, важны для безопасности полетов, а также учитывая более длительные рейсы.

По словам исследователей, дальность полета может быть увеличена до более чем 400 км, поскольку батареи становятся более эффективными, планеры становятся легче, а конструкции с несколькими винтами становятся более совершенными.

С экономической точки зрения проект CoCoRe говорит, что такой гибридно-электрический самолет может найти свою нишу в таких местах, как Канада, где есть маршруты в отдаленных районах с небольшим количеством пассажиров, или между европейскими городами, включая Мангейм в Берлин, Бремен в Берлин и Мюнстер в Лейпциг.

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Исследователи также говорят, что технологические достижения позволяют увеличить количество циклов зарядки-разрядки примерно до 1000, а повышение цен на углеродное топливо также улучшит экономические перспективы для электрических самолетов.

источник: dlr