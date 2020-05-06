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Электрическая стимуляция даст людям сверхчеловеческие рефлексы

06.05.2020
Электрическая стимуляция даст людям сверхчеловеческие рефлексы

Роботы обладают реакцией, которая намного превышает человеческую. Дело не только в сверхбыстрых приводах, но и в системах восприятия и контроля, которые превосходят по своим возможностям наш мозг и нервную систему.

Но это можно изменить, если доверить управление нашими мышцами роботам и заставить их быстрее «шевелиться» с помощью системы электрической стимуляции (EMS).

В настоящее время исследователи компании Sony и Чикагского университета совместно разрабатывают именно такую систему EMS, ускоряющую наши рефлексы. Среднее время реакции здорового человека составляет около 250 мс, то есть около четверти секунды. Из них на «осознание намерения» уходит около 200 мс, а оставшиеся 50 – на приведение в движение нужной группы мышц. Исследователи предполагают, что этот 50 миллисекундный промежуток можно сократить, что даст человеку способность быстрее реагировать на конкретную ситуацию.

Основной недостаток этого метода: он работает лишь в том случае, если цель человека совпадает с целью электронной системы. В этом случае комплекс будет работать идеально. Но если вдруг человек в последнюю миллисекунду передумает действовать, его мышцы все равно сократятся.

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Результаты исследований могут оказаться полезны для организации взаимодействия человека с роботизированными системами. Уже в ближайшем будущем экзоскелеты вытеснят инвалидные коляски в качестве средства передвижения, и миллионы инвалидов получат контроль над своими телами.

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