Электрическая лодка DC25 может легко трансформироваться под любые требования владельца

26-футовый (8-метровый) яхтенный тендер DC25 от DutchCraft разработан для того, чтобы сделать все, что может понадобиться современному капитану и спортсмену. Используя простые рейки, установленные на палубе, лодка легко трансформируется из легкого прогулочного судна в спортивную или рыбацкую лодку, на супер-яхту и в пустой перевозчик груза. Полностью электрический кормовой привод обеспечивает плавное движение по воде, не оставляя вредных выбросов.

Подобно многим многофункциональным пригородным микроавтобусам, основой гибкости DC25 является его рельсовая система, создающая несколько лодок внутри одного корпуса. Продольные рельсы, встроенные в палубу, позволяют владельцам быстро закрепить или снять различную мебель, оборудование и груз.

Владельцы DC25 могут разместить семью и друзей, настраивая диваны различными способами, устанавливая их в поперечном или продольном направлении, в рядах, обращенных вперед, или лицом к воде. Они также могут снять мебель и иметь открытую палубу для перевозки оборудования или груза. Или же они могут настроить лодку для определенных целей, добавив модули, такие как стойка с восемью наборами или держатель для удочки.

ЛЕТАЮЩАЯ ВЕРТОЛОДКА — АВТОЖИР — ПРЕДШЕСТВЕННИК ВЕРТОЛЕТА

Сердце DC25 — его электрический кормовой привод мощностью 134 л.с. (100 кВт), работающий от аккумуляторной батареи под палубой мощностью от 89 до 134 кВт · ч, в зависимости от выбранной опции. Он может развивать максимальную скорость 32 узла (59 км / ч) в течение до 75 минут или лениво идти со скоростью 6 узлов (11 км / ч) в течение шести часов. Корпус сделан из углеродного волокна, чтобы выжимать из батареи как можно большую дальность.

Капитан садится за руль за стеклянным ветровым стеклом крытой рулевой рубки. Предусмотрена носовая дверь, чтобы было легче выйти на пляж, а выпадающая транцевая палуба служит платформой для погружения и плавания на воде. Рулевая рубка с жесткой крышей может складываться, чтобы облегчить хранение лодки.

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DC25 может перевозить до 12 пассажиров. Версия лимузина с большей защитой от атмосферных воздействий находится в стадии разработки и будет обслуживать клиентов, ищущих чистый, стильный гостевой трансфер.

Будучи второй лодкой в ​​линейке DutchCraft, DC25 впервые была представлена на мировой выставке лодок в Дюссельдорфе. Он стоит от 275 000 евро (около 298 000 долларов США) и будет построена на верфи DutchCraft в Грот-Аммерсе, Голландия, в месте расположения дочернего бренда DutchCraft Zeelander Yachts.

источник: dutchcraft