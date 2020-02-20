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Экскаватор Cat работает под водой на морском дне. Как такое возможно? (видео)

20.02.2020
Экскаватор Cat работает под водой на морском дне. Как такое возможно (видео)

Каких только любительских видеосюжетов с участием экскаваторов мы ни наблюдали на просторах интернета. В основном они прославляют мастерство операторов, или высмеивают неудачников, в очередной раз утопивших/уронивших машину.

Отдельно можно выделить сюжеты с нецелевым использованием спецтехники, вроде нагревания в ковше воды на костре для купания или использования в качестве каруселей.

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И вот всплыл совершенно необычный видеосюжет, где гидравлический экскаватор Caterpillar копает под водой траншею. Все бы ничего, но машина тоже находится полностью под водой. В описании к ролику говорится, что экскаватор производит работы на морском дне.

Непонятно, над каким именно проектом работает данная машина, прокладка трубопровода, электрического или оптоволоконного кабеля, или что-то еще, но, судя по количеству водных растений по всему корпусу, машина уже длительное время выполняет роль морского землекопа.

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А что касается работы механизма, то из комментариев под видео и результатов поиска в Интернете становится понятно, что у машины полностью демонтирован двигатель, а гидравлическая система работает за счет жидкости, закачиваемой с поверхности.

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