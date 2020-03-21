Экономические последствия коронавируса, мировая экономика находится в опасности

Чтобы понять, почему мировая экономика находится в серьезной опасности из-за распространения пандемии коронавируса, необходимо понять одну идею: расходы одного человека — это доход другого человека.

Это Нил Ирвин в колонке для The New York Times описывает то, что мировая экономика составляет 87 триллионов долларов. Автор отмечает, что эта связь между расходами и доходами, потреблением и производством лежит в основе работы капиталистической экономики. Это основа «вечного двигателя».

Мы покупаем то, что хотим, и взамен даем деньги людям, которые производят, которые, в свою очередь, используют эти деньги, чтобы покупать то, что им нужно и нужно, и так далее.

«То, что так глубоко беспокоит потенциальные экономические последствия от коронавируса, заключается в том, что он требует, чтобы этот «вечный двигатель» почти полностью остановился на больших участках экономики в течение неопределенного периода времени», — пишет автор, добавляя, что ни в одной современной экономике не было ничего подобного.

Мы просто не знаем, как экономическая машина отреагирует на ущерб, который начинает происходить, и насколько трудно или легко будет снова ее включить.

Благодаря государственным статистическим таблицам мы можем понять огромные размеры секторов экономики, которые, по-видимому, приближаются к закрытию. Соединенные Штаты и большая часть мира находятся на грани огромного сокращения расходов на потребление, что, в свою очередь, будет означать меньшую экономическую производительность и более низкие доходы среди людей, которые предоставляют эти услуги.

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Расходы на личное потребление Бюро экономического анализа включают три категории, которые, вероятно, в предстоящие недели будут очень резко снижаться. Американцы потратили 478 миллиардов долларов на транспортные услуги в 2019 году (включая такие вещи, как авиабилеты и стоимость проезда на поезде, но не приобретение личных автомобилей).

Они потратили 586 миллиардов долларов на развлекательные услуги (например, билеты на спортивные мероприятия или проигрыш в казино). И они потратили 1,02 триллиона долларов на услуги общественного питания и проживание (питание в ресторане и проживание в отеле, но не еда в продуктовом магазине, привезенная домой).

Это составляет до 2,1 триллиона долларов в год, 14 процентов от общих расходов на потребление, что, вероятно, иссякнет, по крайней мере, на несколько недель, а может и дольше. Мы не знаем, насколько сократятся эти цифры потребления, и как долго это будет продолжаться.

Так что же может означать такое падение расходов в этих основных категориях для другой стороны?

Платят работникам за их труд напрямую. Они идут к поставщикам. Они платят налоги, которые финансируют полицию и школьных учителей, арендную плату, которая вознаграждает владельцев собственности, и прибыль, которая начисляется инвесторам. Все эти денежные потоки находятся под угрозой, поскольку расходы на потребление резко сокращаются.

Пять секторов, которые испытывают наиболее прямой и немедленный спад спроса или сталкиваются с остановками по требованию правительства из-за коронавируса, — это авиаперевозки; исполнительское искусство и спорт; азартные игры и отдых; отели и другое жилье; и рестораны и бары.

Все это составило в общей сложности 574 миллиарда долларов в 2018 году. Это около 10 процентов от общей суммы.

Эти цифры представляют долю экономики в наибольшей степени прямого риска. Это отрасли и работники, где доходы могут резко упасть; у них просто не будет достаточно доходов, чтобы выполнить свои обычные обязательства. В опасности находятся 11 миллиардов долларов в неделю, которые они обычно платят своим работникам, не говоря уже о всех этих платежах за аренду, обслуживание долга и налоги на имущество.

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Это правда, что будут некоторые компенсирующие эффекты — больше продуктов, покупаемых в продуктовых магазинах, а не в ресторанах, например, и большие расходы на здравоохранение.

Только потенциальные начальные эффекты от всей этой несъеденной ресторанной еды, пустующие гостиничные номера и временно законсервированные самолеты потенциально огромны. И это прежде, чем учесть, каким образом они могут повлиять на эффекты второго и третьего порядка.

Что произойдет, если массовые банкротства приведут к потерям в банковской системе и к ужесточению кредитования в экономике? В такой ситуации сегодня компании с совершенно разумными финансами, которые должны быть в состоянии пережить кризис, могут оказаться неспособными продолжать свою деятельность просто из-за нехватки денежных средств.

Или что, если падение цен на нефть (вызванное как геополитическими махинациями, так и глобальным коллапсом спроса в результате воздействия коронавируса) приведет к повсеместной потере рабочих мест и банкротствам в районах, производящих энергию?

Это вряд ли причудливые сценарии; финансовые рынки сигнализируют, что они вполне правдоподобны. Но они показывают, что, даже несмотря на то, что первоначальный экономический удар от всех, кто остается дома, может быть только началом экономических проблем.

Соблазнительно взглянуть на другое недавнее событие, когда большая часть экономики, особенно связанная с путешествиями, казалось, высохла за одну ночь. Но чем больше вы смотрите на фактические цифры того, что произошло с ключевыми отраслями после террористических атак 11 сентября 2001 года, тем мягче это выглядит по сравнению с тем, что происходит сейчас.

В течение нескольких недель, пока распространялся новый коронавирус, среди экономистов была общая черта, что это вызовет «шок предложения», ограничивающий доступность определенных промышленных товаров, произведенных в Китае.

Но огромные масштабы экономики начинают испытывать самый большой шок спроса, который когда-либо видел каждый из нас. И мы скоро узнаем, что произойдет, когда мощная экономическая машина получит микроскопический, но мощный коронавирус.

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Экономисты сняли свои розовые очки в последние недели и начинают оценивать цены в сценариях для мира, которые настолько же плохи или намного хуже, чем мировой финансовый кризис.

Экономические последствия коронавируса привели к рекордному понижению ключевой процентной ставки ФРС США, что вызвало обрушение на фондовых рынках, особенно затронув страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По мнению аналитика J.P. Morgan Дэвида Стаббса, в мире стоит ожидать волны объявления государственных банкротств.

источник: ECONOMICS