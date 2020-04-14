Экологический, зеленый дом Unity home, можно построить всего за 3 дня

Экологически чистое жилье будущего, которое можно строить уже сегодня, было представлено на выставке Greenbuild. Строго говоря, группа инженеров и архитекторов представила не какой-то конкретный дом, а инновационную концепцию их создания.

На ежегодной выставке экологически чистого строительства Greenbuild группой британских архитекторов и инженеров была представлена концепция жилого дома Unity home. Не сложно догадаться о том, что ключевой особенностью проекта стал высокий показатель энергетической самостоятельности жилья, а также высокий показатель экологичности в целом. Касается это и процесса строительных работ, которые также могут наносить вред экологии.

Первое, о чем стоит упомянуть в отношении Unity home, как именно происходит процесс строительства дома. Все дело в том, что жилье буквально «собирается», а не строится. Осуществляется процесс сборки фактически вручную. Из техники бригаде рабочих нужен только один кран.

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Для завершения работ на 100% бригаде строителей минимум потребуется не более 3 рабочих суток. При этом в сроки «сборки» входит подводка всех коммуникаций и отделочные работы. Собирается жилье из специальных, заранее созданных модулей-деталей по принципу конструктора.

Следующее, о чем стоит упомянуть, — это экологичность жилья. Ее высокий уровень обеспечивается главным образом за счет того, что дом имеет набор для сбора ресурсов. В него традиционно входят системы сбора дождевой воды, водяные фильтры, солнечные батареи и генератор для производства электричества, а также большие окна. Что касается окон, то они создают качественное естественное освещение помещений. Вентиляция в доме также естественная.

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Используемые для строительства модули-детали, в действительности открывают широкие возможности в области архитектурного проектирования. Представленный Unity home – это вовсе не один дом, это общий принцип строительства жилья, основанный на использовании уже неоднократно упомянутых деталей модулей.