Экодом Star Home, потребляет электричества на $2,5 в год

Объединившись, две крупные мельбурнские архитектурные фирмы создали первый в Австралии углеродно-позитивный дом. Проект под названием 10 Star Home стал первым обладателем десяти звезд по шкале экономии энергии.

Во время строительства 10-ти звёздочного (по меркам энергосбережения) дома, компании The Sociable Weaver и Clare Cousin Architect взяли за основу философию безотходного производства. Такой подход позволил существенно минимизировать углеродный след дома на весь срок его службы. В перспективе, конструкция позволяет каждому жильцу сократить выброс углерода до двухсот килограммов в год.

Проект Star Home демонстрирует то, как современно и красиво могут выглядеть экологичные дома. Его площадь составляет 160 квадратных метров. При возведении использовались традиционные техники строительства, которые позволили распределять весь материал таким образом, что в конечном итоге осталось всего лишь три мешка непригодного для работы мусора.

Цель экологичного строительства была также достигнута благодаря тому, что заказчики просили минимизировать количество упаковочного материала при поставках, а также настаивали на повторном использовании и переработке всех отходов. К примеру, остатки гипсокартона использовались для обустройства садовых клумб.

«Нам не хотелось проектировать дом на основе дорогостоящих или сложных процессах так как не все строители знакомы с такой техникой. Также этот факт обеспечил нас возможностью минимизировать загрязнение окружающей среды», — говорит Вудс.

УКРАИНСКИЙ СТАРТАП PASSIVDOM СОЗДАЛ САМЫЙ ТЕПЛЫЙ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ В МИРЕ

Дом облицован сертифицированной ЛСП древесиной твердого типа. Для пола использовались наземные бетонные плиты с утепляющим слоем. На крыше расположены солнечные панели мощностью 5 кВт. Также установлен тепловой насос для системы горячего водоснабжения Sanden Heat Pump, резервуар для дождевой воды объемом в 10 000 литров, стеклопакеты, светодиодное освещение и нетоксичная мебель.

Компания Sociable Weaver уверяет, что сумма затрат на электроэнергию не будет превышать двух-трех долларов США в год.

«Пассивная солнечная конструкция максимизирует проникновение солнечных лучей через большие окна здания и удерживает тепло в течение всего дня. Затем, в ночное время суток, система расходует накопившее тепло, что и позволяет обогревать дом не используя электричество, — утверждает Вудс. — Мы использовали новую технологию изоляции, которая называется bioPCM. Она установлена в стены и потолок, что и позволяет удерживать тепло в доме. Даже в морозную погоду дом остается ощутимо теплым. Это отбрасывает необходимость в отопительной системе.»

АВТОНОМНЫЙ ФУРГОН — КЕМПЕР, АВТОМАТИЧЕСКИ ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ В ПРОСТОРНЫЙ ДОМ НА 55 М2

Интерьер дома включает в себя большую и современную кухню, открытая планировка которой объединяет ее со столовой зоной и гостиной. Большие стеклянные окна от пола до потолка открывают вид на красивый прибрежный пейзаж. Мягкие нейтральные цвета интерьера заставляют домашнюю обстановку сочетаться с естественным ландшафтом за окном. В другой части дома расположена элегантно обставленная ванная комната, а также несколько просторных спален.

Дизайнеры предпочли обставить дом продуктами австралийского производства. Среди них мебель из крепкой древесины, постельные принадлежности из органического хлопка, безопасные чистящие средства и растения, очищающие воздух. В этом доме полезно все, вплоть до бамбуковых зубных щеток в ванных комнатах. Кроме того, внутренняя отделка дома была завершена нетоксичными красками.

В НОРВЕГИИ ПОСТРОИЛИ ДОМ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ

«Все мы любим теплые и гостеприимные дома, которые дарят нам ощущение уюта. Всякий раз заходя в этот дом, мы чувствуем непередаваемые спокойствие и умиротворение. Что необычно, так как мы используем это здание как офис», — признается Нэт.

«Нам очень хочется продолжить расширять границы традиционных методов строительства. Мы поощряем всех архитекторов и дизайнеров, которые найдут более простые способы создания подобных домов», — добавил Вудс.