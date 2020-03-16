Экодом из соломенных или тростниковых панелей — экономно, экологично и выгодно

Вы решили построить дом. Но прежде чем начать, нужно определиться с главными моментами. Все начинается с ваших требований к жилью. Каким должен быть дом?

Комфорт определяют несколько факторов:

— расположение дома;

— инфраструктура и коммуникации участка;

— размеры и планировка дома;

— строительные материалы.

От материалов, из которых будет построен дом, зависит многое: это и комфорт, и удобство, и долговечность, и, конечно же, цена. Соломенные и тростниковые экопанели – один из наиболее эффективных современных материалов. Дом, построенный из таких блоков, будет не только надежным и экологичным, но и выгодным.

Почему дома из соломенных панелей надежные и при этом недорогие? Опыт работы показывает – при строительстве дома из экопанелей экономия будет заметна уже на этапе возведения. В чем же заключается выгода заказчика?

Возможно, вы не знали, но фундамент – это одна из самых дорогих частей дома. Размеры, вес, а значит и стоимость основания зависят от того, на какую нагрузку он рассчитан. В больших и тяжелых (кирпичных и бетонных) строениях затраты на фундамент могут достигать до 30% от общей сметы.

ДОМА ИЗ КОНОПЛИ ТРЕБУЮТ В ТРИ РАЗА МЕНЬШЕ ТЕПЛА ДЛЯ ОБОГРЕВА ЖИЛИЩА, ЧЕМ ДОМА ИЗ БЕТОНА

Для дома из экопанелей подойдет легкий столбчатый фундамент построенный по технологии ТИСЭ или фундамент на винтовых сваях. Остановимся на фундаменте ТИСЭ. Для примера рассмотрим двухэтажный дом из соломенных панелей.

При площади 75 квадратных метров потребуется:

— примерно 7 кубических метра бетона и 250 метров арматуры;

— труд 2-3 рабочих;

— 7-10 дней;

— стоимость фундамента составит около 17-20% от общей сметы.

Теперь оценим стоимость стен. Поскольку соломенные панели могут быть только оштукатурены глиняной штукатуркой и покрашены, то цена одного квадратного метра площади коробки составит до 200 евро, то есть сопоставимо с домом из газоблоков.

Следующий пункт экономии – отопление. Чтобы обогреть кирпичный или блочный дом из двух этажей такой же площади, потребуется мощный и недешевый твердотопливный котел. Стоимость такого оборудования – несколько тысяч долларов. Вместо него для дома из соломы хватит нескольких электрических конвекторов средней мощности. Они обойдутся на порядок дешевле.

Окупаемость дома из соломенных панелей

Экологичность дома из соломенных или тростниковых панелей – очень важный фактор при выборе. Такие материалы не вредят человеку и окружающей среде, не вызывают аллергической реакции. Но, скажем откровенно, для большинства хозяев главное не это.

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Ключевой вопрос – когда и за счет чего окупятся вложенные средства? Дом из соломенных панелей требует намного меньше затрат на обогрев. Наблюдая за экономической ситуацией, нетрудно спрогнозировать, что цены на энергоносители будут только расти. А значит, экономия будет все существеннее.

Годовой расход энергии на отопление одного квадратного метра в таком доме – всего 15 – 30 кВт*ч. В обычном доме этот показатель более 110 кВт/ч. Таким образом затраты на обогрев будут примерно в 7 раз меньше, чем в кирпичном или бетонном доме.

При актуальных ценах на тепло срок окупаемости дома составит не более 10 лет. При подорожании отопления срок окупаемости может уменьшиться в 2-3 раза. Вы убедились, что постройка дома из соломенных панелей – это не только быстро и надежно, но и очень выгодно.