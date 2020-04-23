Эко — поселения, решат проблему изменения климата

По мере роста спроса на устойчивую жизнь, города пытаются создавать эко-дружественные общины. Архитекторы все больше внимания уделяют изменениям климата и стараются найти решение этой проблемы при помощи архитектуры и дизайна.

Одним из таких решений стало эко-поселение Zero Emission Neighborhood, предложенное организацией Architecture for Humans в Приштине.

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Концепция предусматривает оптимальное устойчивое развитие всей общины благодаря зданиям с нулевым уровнем выбросов, активным системам солнечной энергетики и энергоэффективным приспособлениям.

Проект в основном сосредоточен на жилой архитектуре из-за чрезмерного потребления энергии и выделения углекислого газа. Архитекторы провели глубокий анализ ситуации, наблюдая за влиянием изменения климата на жилые здания, а также оценили возможности улучшения качества жизни в таких общинах.

ПОСЕЛЕНИЯ ИЗ ПЛАВАЮЩИХ ЭКОДОМОВ ИЗМЕНИТ ПЛАНЕТУ

Предложенная архитекторами модель предоставит необходимую энергию для покрытия всех нужд общины. А в будущем это еще и сможет приносить доход.