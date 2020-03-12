EIC запустил проект с открытым исходным кодом для создания частных атомных электростанций

Центр энергетического воздействия (EIC) запустил проект с открытым исходным кодом для проектирования, строительства и финансирования малых атомных электростанций, который называется проектом OPEN100.

Брет Кугельмасс, пионер робототехники, основал EIC в 2017 году, чтобы применить принципы скорости и дизайнерского мышления в стиле стартапа к глобальным социальным проблемам.

После двух лет изучения проблем и возможностей, связанных с изменением климата, включая проведение 1500 интервью и более 100 посещений объектов в 15 странах, Центр пришел к выводу, что наиболее жизнеспособным решением является необычайное расширение ядерной энергии.

«Ядерная энергетика — это не просто часть решения проблемы изменения климата; это основное решение», — сказал Кугельмасс. «OPEN100 радикально изменит способ развертывания атомных электростанций в будущем, предлагая существенно более дешевое и менее сложное решение».

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Согласно EIC, последние 50 лет были предметом растущих затрат, а задержки, связанные с чрезмерно сложными и запатентованными разработками, серьезно ограничивали развертывание ядерной энергетики по всему миру.

За основу взята проверенная технология реактора, с ограничением по мощности в 100 МВт. Цена одного реактора – $50 млн, однако проект предусматривает колебание стоимости в 20 %, в зависимости от инженерного оснащения конкретной АЭС. Предполагается, что сама станция будет предельно упрощена, чтобы ее строительством смогли заняться любые подрядчики.

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EIC создала OPEN100, чтобы служить фундаментом для строительства новой электростанции, предлагая разработчикам все, начиная с веб-интерфейса и заканчивая визуализацией проекта установки и компонентов, исследованиями затрат и планами строительства.

Формат с открытым исходным кодом позволит стартапам, инжиниринговым фирмам, глобальным коммунальным предприятиям и инвесторам объединиться вокруг общей структуры.

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«Цель проекта — ускорить развитие ядерной энергетики, предлагая миру доступную альтернативу ископаемому топливу», — сказал Кугельмасс.

источник: open-100