«Эффективность солнечных панелей увеличится на 20%, а стоимость снизится на 25%», — прогноз эксперта

Известный эксперт в области возобновляемых источников энергии Карл-Хайнц Реммерс сделал прогноз по поводу развития солнечной энергетики, согласно которому к 2025 году ежегодная суммарная мощность новых СЭС в мире будет прирастать на 300 ГВт, при этом вклад Германии составит 200 ГВт.

Как показала практика, в глобальном плане оценка оказалась почти верной, а вот относительно ФРГ прогноз был достаточно консервативным. Потребности Германии в солнечной энергии для покрытия недостатка электричества составят около 400 ГВт. Никто и представить не мог, какими бурными темпами будут развиваться ВИЭ.

В 2012 году во всем мире были установлены солнечные станции общей мощностью 31 ГВт, из которых 7,6 ГВт приходилось на Германию. И это несмотря на сильное снижение «зеленых» тарифов, инициированное правительством в феврале того же года. Причинами такого решения стали глобальный прогресс и избыток мощностей, а также значительное снижение цен на фотоэлектрические модули из-за высокого курса евро. Но это решение также привело к серьезным потерям в солнечной промышленности – многочисленным банкротствам и поглощениям производителей солнечных панелей.

Самым большим ударом стал уход с рынка немецкого производителя модулей Q-Cells, когда-то лидера рынка, который был продан Hanwha Chemical Corporation. Это оказалось лишь верхушкой айсберга. В 2012 году маркетинговая компания Mercom Capital насчитала 35 банкротств и поглощений, а также 50 реструктуризаций бизнеса в этой сфере.

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Последующие годы были непростыми для солнечной промышленности Германии и ЕС. Антидемпинговые тарифы, введенные в 2013 году, нанесли огромный ущерб всей цепочке поставок, поскольку правительства больше не были готовы субсидировать солнечную энергетику, считая ее чрезмерно дорогой. Отмена бесполезных пошлин, применяемых на солнечные модули и элементы позволила крупнейшему производителю солнечных батарей Solarworld, дважды подававшему на банкротство, постепенно реанимировать бизнес лишь в 2018 году. Тогда же появилась возможность реализации первых крупных проектов без государственной поддержки.

Производственные мощности растут каждый год с 2012 года, а с 2016 года наблюдается рост эффективности и снижение цен на солнечные панели. Несмотря на текущий слабый спрос в Китае, объем рынка в этом году значительно превышает 100 ГВт. К 2023 году аналитики PV InfoLink ожидают, что мировые производственные мощности вырастут почти до 250 ГВт.

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Важно то, что технологии не стоят на месте и ученные постоянно работают над увеличением КПД солнечных модулей, что снижает их стоимость. Долгое доминирование поликристаллических панелей быстро подошло к концу — сейчас в тренде монокристалл. В частности, после начала массового производства солнечных элементов, изготовленных по технологии PERC, обеспечивающих более высокую эффективность, цена на них в Европе упала с 0,30 евро до 0,23 евро за ватт. И в следующем году, вероятно, снизится еще.

Стандарт завтрашнего дня — это двухсторонние солнечные панели и некоторые производители уже предлагают их по тем же ценам, что и традиционные продукты. Это еще больше снизит цены на производство солнечной энергии, что автоматически откроет новые рынки. Как результат роста спроса и производства, можно ожидать что мировая солнечная энергетика к 2025 году будет ежегодно вырабатывать 300 ГВт.

Вероятно, что услуги по установке и цены на сопутствующие товары не будут расти, а также увеличение производительности солнечных панелей на 15-20 процентов с каждого крышного модуля будут способствовать снижению стоимости киловатта энергии. Кроме того, сейчас в Европе намечается переход на солнечные панели, состоящие из большего количества ячеек – от 120 до 144 вместо традиционных 60 – 72, что также минимизирует затраты на крупномасштабные солнечные электростанции. Снижается и стоимость хранения энергии, где также приоритет отдается более масштабным системам. Так, некоторые американские компании предлагают 0,0133 долларов США за хранение кВт*ч.

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Увеличение эффективности технологий производства солнечной энергии позволяет рационально задействовать окружающее пространство. К примеру в Германии, на той же по размерам территории, где сейчас размещается около 50 ГВт генерирующих мощностей, в ближайшие десятилетия может быть установлено почти 100 ГВт. Таким образом, под производство чистой энергии потребуется задействовать всего около 2% сельскохозяйственных земель, что будет способствовать сохранению биоразнообразия и экологической устойчивости. Еще больше сэкономить пространство позволят интегрированные фотоэлектрические системы.

По словам Карла-Хайнца Реммерса, экономике и гражданам как никогда нужна дешевая «зеленая» энергия, которую вырабатывают солнечные и ветроустановки. Поэтому такие технологии будут развиваться значительно быстрее.

источник: pv-magazine