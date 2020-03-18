E.Sat представил проект «бесшумный летающий электромобиль», скорость 300 км/ч и дальность 1000 км. (видео)

Проект был представлен Немецким советом по точным и гуманитарным наукам Университета Аахена. Его цель — создать летающий электромобиль. Соглашение о намерении подписали ведущие научно-производственные центры Германии. В частности, над компонентами двигателя будут работать специалисты Фраунхоферовского института.

Поддерживает проект и Министерство транспорта Германии, которое выделило 4 млн евро. Дополнительные 12,7 млн поступят после успешных испытаний, которые намечены на 2022. Компания надеется получить лицензию Европейского агентства авиационной безопасности в 2024.

Разработка проекта продолжается четвертый год, и у e.Sat уже накопилось несколько патентов. Известно, что бесшумное воздушное такси будет пилотируемым, с четырьмя пассажирскими местами, развивать крейсерскую скорость 300 км/ч, а запас хода составит 1000 км. Для взлета ему понадобится полоса длиной 400 метров.

Как следует из названия проекта, главная особенность такси — его бесшумность. Инженеры стараются, чтобы при взлете он издавал не более 65 дБм. А в сотне метров его будет просто не услышать.

ЛЕТАЮЩЕЕ ТАКСИ EHANG 216 ПРОШЛО ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ГОТОВО К СЕРИЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

Основатели e.Sat не планируют делать свое воздушное такси автономным — по крайней мере, не на первых этапах. Хотя не исключают такой возможности в будущем.

источник: electrek