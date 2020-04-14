Джек Ма: «Если вы идете в правильном направлении, деньги найдут вас»

Я родился в самой обычной китайской семье. Я не очень хорошо учился. Нет, я пытался, но получалось далеко не всегда. Возможно, дело в том, что моя школа была не самой лучшей. По этой причине долгое время после окончания школы я не мог найти работу, трижды проваливался на экзаменах и не мог поступить в университет. Но я никогда не сдавался.

Спросите у человека, не добившегося успеха, почему он его не добился. Если он будет винить в этом кого-то другого, у него нет шансов. Так говорят неудачники. Те, у кого шансы остаются, говорят иначе…

Alibaba создана в Китае, но она не должна быть китайской компанией. У нее даже название совсем не китайское, оно из арабского языка. Вы же помните, это из сборника «1000 и одна ночь», который можно было бы назвать и «1000 и одной ошибкой». Я специально его выбрал. Мы хотели, чтобы наша компания, созданная в Китае, помогла небольшим компаниям и молодым людям по всему миру.

Если вы хотите быть готовыми к будущему, не делайте того, что вы делали вчера. Не надо тренировать память, вы все равно не запомните больше, чем компьютер. Не пытайтесь читать быстрее, потому что компьютеры это делают намного быстрее. Вам нужно стараться быть креативными, вам нужно быть новаторами, нужно быть конструктивными. И все, что вы учите, должно делать вас такими.

Самому себе я всегда даю такой совет. Не бывает ничего простого и не бывает ничего даром. Если вы хотите добиться успеха, за него нужно будет заплатить.

И еще один мой совет, который я даю себе каждый день. Я каждый день говорю: «Сегодня у нас все сложно, завтра будет еще сложнее, а послезавтра все будет прекрасно, но большинство из нас умрет завтра вечером». И именно поэтому нужно работать, не покладая рук. Каждый день может приносить проблемы, но в каждой сложной ситуации вы закаляетесь. Вам нужно быть уверенными в себе, и тогда вы сможете решить любую проблему в будущем.

О ПСИХОЛОГИИ БЕДНЫХ ЛЮДЕЙ — КИТАЙСКИЙ МИЛЛИАРДЕР ДЖЕК МА, ОСНОВАТЕЛЬ ALIBABA

Если вы идете в правильном направлении, деньги найдут вас. Это работает именно так. Тем, кто говорит «Если бы у меня были деньги, я бы это сделал», я всегда отвечаю: «У вас никогда не будет денег. Если вы действительно хотите что-то делать, делайте это без денег. Если вы добьетесь результата, деньги к вам придут».

Секрет Alibaba

В 2002 году, в том самом году, когда Alibaba.com получила первую прибыль, основатель компании Джек Ма собрал несколько сотрудников в своем кабинете и сказал им, что у него есть секретный проект, в котором они могут принять участие. Но для этого им придется уволиться из Alibaba, трудиться в секретном месте и не рассказывать друзьям, родственникам и другим сотрудникам фирмы о новом стартапе, над которым они работают.

Это решение — сделать ставку компании на новый и отличный от прежнего бизнес — был первым в череде предпринятых Джеком Ма шагов, но впоследствии подобная тактика стала краеугольным камнем стратегии фирмы.

Как устроена Alibaba

Ма признавался в том, что он поклонник Джека Уэлча, так что неудивительно, что его компания в некоторых аспектах напоминает GE. Как и Уэлч, который не настаивал на единой стратегии или даже «специализации» для GE, Ма предпочитал не выдавать единое задание из центра, а предоставить каждому подразделению разрабатывать собственный подход к делу. И как Уэлч, который каждой из этих бизнес-единиц предлагал выбрать «одну-две главные цели», руководство Alibaba тоже поощряет свои подразделения бороться за лидерство в своей отрасли.

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«Руководители отделов должны располагать достаточной свободой, чтобы делать то, в чем нуждается их бизнес. Я хочу, чтобы они состязались друг с другом и стремились… стать лучшими в своем деле», — поясняет Ма.