Глава Amazon Джефф Безос решил пожертвовать $10 млрд. на борьбу с глобальным потеплением, что станет одним из самых крупных частных пожертвований в сфере защиты окружающей среды.

Средства будут выделены из личного состояния Безоса, а не из активов Amazon. Для их распределения создан особый фонд — «Фонд Земли Безоса».

В своем посте в Instagram глава Amazon заявил, что деньги пойдут на поддержку ученых, активистов и неправительственных организаций, которые работают над решением экологических проблем. Впрочем, пока неясно, на каких конкретно областях он сосредоточится.

Как отмечают эксперты, эффективность вложений будет сильно зависеть от того, кто именно их получит, они рекомендуют Безосу обратить внимание на два основных направления.

Первое — поддержка активистов и политиков, выступающих за внедрение углеродного налога и жестких квот на выбросы парниковых газов. Второе — инвестиции в разработку новых технологий, позволяющих снизить эмиссию углекислого газа. Сюда относятся системы хранения энергии, новые подходы к сокращению выбросов в сельском хозяйстве, а также методики улавливания парниковых газов из атмосферы.

КОМПАНИЯ ДЖЕФФА БЕЗОСА BLUE ORIGIN СОЗДАЕТ ТЕХНОЛОГИЮ ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА И КИСЛОРОДА НА ЛУНЕ

Состояние Безоса оценивается в 130 миллиардов долларов, поэтому выделение 10 млрд. долларов на филантропию не будут ощутимыми затратами из собственного капитала. Безос не так активно высказывается о своей благотворительности, как другие миллиардеры, хотя в 2018 году он объявил о создании сети бесплатных некоммерческих дошкольных учреждений, которые будут построены в общинах с низким доходом. А в 2017 году он опросил в Твиттере идеи филантропии, которые могут помочь нуждающимся людям в ближайшей перспективе.

источник: theverge