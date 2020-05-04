Двухуровневый передвижной дом от французской компании Baluchon (фото)

Многие годами ищут подходящее место для загородного отдыха или строительства дачного домика и зачастую, так и не найдя оптимального варианта, идут на различные компромиссы.

А что если подойти к решению вопроса по-другому? Сначала купить дом, а уже потом выбрать место, где его установить. А если даже там, где раньше казалось хорошо, вдруг стало не очень, переехать вместе с домом туда, куда захочется. Такое возможно, если у вашего загородного жилища вместо фундамента есть колеса.

Подобные дома уже давно выпускает французская компания Baluchon. Одним из ее последних реализованных проектов стал маленький передвижной домик под названием Ostara.

ЖИЗНЬ В ДОМЕ НА КОЛЕСАХ! (ВИДЕО)

Этот очаровашка, несмотря на скромные размеры, выглядит очень достойно. При его производстве применяли только экологически чистые материалы: фасад и внутренняя обшивка выполнены из термообработанного дерева, а для теплоизоляции использованы овечья шерсть.

Чтобы визуально расширить пространство, для отделки выбрали светлую древесину, установили двустворчатые остекленные входные двери. В центре мобильного жилища его создатели предлагают оборудовать гостиную с диваном, небольшим шкафом, дровяной печью и столиком, рассчитанным на трех персон.

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Справа от гостиной предусмотрена кухонная зона с полноразмерной мойкой и плитой с двумя горелками. Дополнительную рабочую поверхность для приготовления пищи образует деревянная столешница, которая выдвигается из-под разделочного стола. В санузле хватило места для душевой размером 80 × 80 см и биотуалета.

У этого компактного дома есть даже второй уровень, где можно установить двуспальную кровать 140 × 190 см и шкаф для одежды. Наверх ведут ступеньки, в которых в целях экономии пространства сделаны ниши для хранения различных вещей.