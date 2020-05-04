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Двухуровневый передвижной дом от французской компании Baluchon (фото)

04.05.2020
Двухуровневый передвижной дом от французской компании Baluchon

Многие годами ищут подходящее место для загородного отдыха или строительства дачного домика и зачастую, так и не найдя оптимального варианта, идут на различные компромиссы.

А что если подойти к решению вопроса по-другому? Сначала купить дом, а уже потом выбрать место, где его установить. А если даже там, где раньше казалось хорошо, вдруг стало не очень, переехать вместе с домом туда, куда захочется. Такое возможно, если у вашего загородного жилища вместо фундамента есть колеса.

Двухуровневый передвижной дом от французской компании Baluchon

Подобные дома уже давно выпускает французская компания Baluchon. Одним из ее последних реализованных проектов стал маленький передвижной домик под названием Ostara.

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Этот очаровашка, несмотря на скромные размеры, выглядит очень достойно. При его производстве применяли только экологически чистые материалы: фасад и внутренняя обшивка выполнены из термообработанного дерева, а для теплоизоляции использованы овечья шерсть.

Двухуровневый передвижной дом от французской компании Baluchon

Чтобы визуально расширить пространство, для отделки выбрали светлую древесину, установили двустворчатые остекленные входные двери. В центре мобильного жилища его создатели предлагают оборудовать гостиную с диваном, небольшим шкафом, дровяной печью и столиком, рассчитанным на трех персон.

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Справа от гостиной предусмотрена кухонная зона с полноразмерной мойкой и плитой с двумя горелками. Дополнительную рабочую поверхность для приготовления пищи образует деревянная столешница, которая выдвигается из-под разделочного стола. В санузле хватило места для душевой размером 80 × 80 см и биотуалета.

Двухуровневый передвижной дом от французской компании Baluchon

У этого компактного дома есть даже второй уровень, где можно установить двуспальную кровать 140 × 190 см и шкаф для одежды. Наверх ведут ступеньки, в которых в целях экономии пространства сделаны ниши для хранения различных вещей.

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