Двухсторонние солнечные панели дают двойную выработку альтернативной энергии

Двусторонние солнечные модули имеют существенные преимущества перед традиционными солнечными панелями: прежде всего, с их помощью электричество можно добывать с обеих поверхностей панели, а значит, их общий объем выработки будет больше.

Двусторонние фотопанели более долговечные, поскольку обе стороны модуля устойчивы к воздействию ультрафиолета, а риск снижения мощности (деградации) из-за воздействия отрицательного заряда меньше, если сделать эти блоки безрамными. Затраты на дополнительные комплектующие фотоэлектрической системы, помимо самой батареи, уменьшаются, поскольку с единицы площади установки добывается больше энергии.

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Двусторонние солнечные модули уже есть в ассортименте LG, LONGi, Lumos Solar, Prism Solar, Yingli Solar и других производителей, и постепенно этот – пока нишевый – продукт становится привычным для потребителей.

Как устроен двухсторонний солнечный модуль

Двусторонние солнечные модули вырабатывают энергию обеими плоскостями, тогда как у обычных панелей тыльная сторона не пропускают свет. При установке на поверхности с высокой отражающей способностью (на белых крышах, светлых каменных плитах или песке) некоторые двусторонние солнечные батареи достигают конверсии в 30% за счет энергии, полученной с тыльной стороны модуля.

Двусторонние панели могут быть рамочными или безрамными, с моно- или поликристаллическими фотоэлементами, в любом случае, контакты и силовые шины у них расположены на обеих сторонах. Способ монтажа двухсторонних солнечных модулей определяется их типом. Рамочные блоки проще в установке, потому что они похожи на систему крепления обычных солнечных панелей. Система зажимов не унифицирована, и у каждого бренда есть собственный подход к этому вопросу.

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Двусторонний принцип поглощения солнечной энергии определяет, что чем выше установлены модули, тем больше производительность нижней стороны, особенно на плоских коммерческих крышах и на наземных СЭС.

Двухсторонние солнечные панели некоторые аналитики называют следующим этапом в развитии солнечной энергетики, отмечая их высокую производительность и плотность энергии, меньшие требования к освещению и более низкий температурный коэффициент.