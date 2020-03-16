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Два брата создали автомобиль — амфибию Fast Track на гусеничном ходу (видео)

16.03.2020
Автомобиль - амфибию Fast Track на гусеничном ходу

Гражданские автомобили-амфибии выпускаются по специальным заказам для состоятельных покупателей. Амфибия плывет за счет вращения колес. Основные компоненты водометы и винты. 

Но братья Вернике Ken и Rod Вернике пришли к выводу, что гусеничная форма машины на воде может передвигаться быстро, как катер, без использования винта и водомета. Полное описание компания не выдает, но принцип работы ясен. Гусеницам надо придать правильное положение и не загружать глубоко. Трансмиссия должна обеспечивать быстрое вращение гусениц на воде быстрее, чем на суше. И это уже не «танк», а глиссер. Машина бежит, взлетая над водной стихией.

Автомобиль - амфибию Fast Track на гусеничном ходу

Fast Track 1 — это экспериментальный аппарат, который используется для передвижения по воде и суше. У него 148-сильный мотор, скорость около 90 км/час по твердой поверхности и 63 км/час на водной поверхности. Скорость вращения обеспечивает бесступенчатый вариатор. Главным достоинством инженеры считают «бесшовный» переход с различных поверхностей. При ровной поверхности машина несется без остановок, и на приличной скорости.

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Испытания показали, что машина прекрасно передвигается со скоростью 43 км/час с шестью пассажирами. По сути для нее не существует никаких препятствий. Он может поспорить с другими водными транспортными средствами.

Гусеницы оснащены пневматической подвеской. Дорожный просвет варьируется от 50 до 264 мм. При передвижении по воде гусеницы подтягиваются к днищу. Новаторы предполагают установить на амфибию двигатель на 350 лошадиных сил и побить рекорд.

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Две модели рассчитаны на 2 и 4 человека, для рыболовов и туристов. Монстр на 12 человек может использоваться для спасения людей на воде, пострадавших при наводнениях. О сумме разговор не идет, но братья рассчитывают на успех в будущем и запуск серийного производства.

источник: unusuallocomotion

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