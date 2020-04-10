Инновационная душевая лейка с распылением сэкономит до 70% воды

Школьников 80-х разбирал хохот, когда учитель говорил им, что лет через двадцать мы будем покупать питьевую воду. Сегодня, бесконечные полки прозрачных бутылок в супермаркетах и цифры в ежемесячных платежках за коммунальные услуги постоянно напоминают нам про истинную цену питьевой воды.

Проблема экономии этого природного ресурса стала общемировой. Вот и разработчики экономичного душа Nebia решили внести свой вклад в ее решение. Их пятилетние исследования воплотились в уникальном суперсовременном девайсе. Чтобы создать душ Nebia, были применены самые последние научные технологии, в том числе космические.

Основная особенность новинки — это усовершенствованная лейка с запатентованной технологией распыления H2OMicro, благодаря которой экономится до 70% воды. Отверстия в ней настолько микроскопические, что они преобразуют струю в почти невидимые капли, создавая облако водяной пыли.

ПОРТАТИВНЫЙ ЛЕТНИЙ ДУШ С ПОДОГРЕВОМ ВОДЫ ОТ АВТОМОБИЛЬНОГО ПРИКУРИВАТЕЛЯ

За счет особой конструкции лейки влага покрывает в 10 раз большую площадь, чем в случае с традиционным душем. Nebia создает теплый, окутывающий туман, который освежает и придает сил утром и помогает расслабиться перед сном.

Новинка позволяет не только уменьшить потребление воды, но и сократить количество энергии для ее подогрева.

Nebia состоит из верхнего душа большого диаметра, способного поворачиваться на 45°, и компактного съемного душа. Обе лейки выполнены из стойкого к коррозии анодированного алюминия.

ЯПОНЦЫ СОЗДАЛИ САМЫЙ ЭКОНОМНЫЙ ДУШ В МИРЕ, РАСХОД ВОДЫ 20 ЛИТРОВ НА ДВЕ НЕДЕЛИ

Специальная навесная штанга, изготовленная из инновационных материалов — термопластикового полиуретана и плотного полимера, отличается необычной конструкцией и дает возможность плавно регулировать высоту верхнего душа в зависимости от роста пользователя.