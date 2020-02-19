Древние кондиционеры спасают от жары лучше, чем самые мощные сплит-системы

Сложно себе представить, но такому полезному изобретению человечества как кондиционер уже более 2 тысяч лет! Еще древние персы и египтяне, живущие в самых жарких регионах нашей планеты, смогли обеспечить свои жилища благодатной прохладой, когда на улице температура поднималась выше 50 градусов.

Благодаря некоторым экземплярам, которые дожили до наших дней, современные ученые нашли секрет их действия, причем многие, кто смог оценить его прохладу утверждают, что бадгиры и малькафы намного эффективней, чем самые мощные сплит-системы современности.

В преддверии знойного лета многие начинают судорожно думать, как уберечь свой дом от невыносимой жары, которая неизбежно наступит в ближайшее время. Естественно современный рынок предлагает огромный выбор кондиционеров, но как оказалось еще в древности жители пустынных и засушливых регионов Ближнего Востока смогли обеспечивать свои жилища прохладным воздухом и ледяной водой, сооружая специальные ветроулавливатели. Эти уникальные системы уже более 2 тысяч лет вызывают неподдельный интерес потомков, удивляя гениальностью расчетов и технологией строительства.

Уникальные конструкции, которые в Персии (территория Ирана) называют бадгиры, а в Египте – малькафы (что в переводе означает «улавливатель ветра») уже достаточно изучены и их возможности современные инженеры считают более эффективными, можно даже сказать более совершенными, нежели самые крутые системы кондиционирования в XXI веке. И это неспроста, ведь фактически это вечный двигатель, которому не нужны никакие источники питания и в ремонте даже после нескольких тысячелетий не будут нуждаться, лишь бы само сооружение уцелело.

Как оказалось, для создания столь необходимой системы охлаждения требовались абсолютно точные геометрические, механические и архитектурные расчеты, производимые учеными и зодчими тех времен.

Только после этого к работам приступали строители, которые в центре любого помещения, будь-то огромный дворец или крошечный домик, возводили высокие башни, внутри которых создавались воздушные вертикальные каналы строго по рассчитанным параметрам. Причем столь скрупулезные расчеты и планировка проводились по каждому конкретному зданию, ведь расположение и высотность дома играли главную роль, потому что эти туннели должны обеспечить беспрепятственное и правильное движение потокам воздуха, вызывая «каминный эффект».

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Только его действие несколько отличается от вытяжки дыма. Благодаря отверстиям, расположенным на самом верху сооружения, любое дуновение ветра улавливается и втягивается за счет разности давления, выталкивая спертый воздух, освобождая место для свежего и более прохладного.

Учитывая то, что бадгиры или малькафы были огромных размеров, то их действие не ограничивалось обычными функциями вытяжки, они позволяли охладить не только воздух и стены, но и подземные хранилища воды с их многочисленными каналами практически до 0°C. В помещениях же температура снижалась на 10-12 градусов сравнению с наружной, а это совсем немало в климатических условиях Ближнего Востока.

Эти сооружения на протяжении многих веков служат не просто вентиляционными шахтами с постоянной циркуляцией воздуха, но и являются настоящим архитектурным достоянием этой территории. Причем формы, высота и их необычность стали своеобразной визитной карточкой целой страны, ведь каждый «улавливатель воздуха» имеет свои неповторимые очертания и что самое интересное не ради красоты – на это были веские причины.

Как правило, бадгиры бывают односторонними, четырехсторонними или восьмисторонними. Если, например, в Йезде, находящемся между двумя горными грядами, пустынные ветры беспокоят меньше чем в остальных других районах, архитекторы без проблем могли проектировать высокие четырехсторонние или восьмисторонние сооружения.

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Если же это пустынная местность, такая как в городе Мейбад, то бадгиры возводились низкие и односторонние, ориентированные на сторону, откуда могли поступать прохлада и более приятные воздушные массы с наименьшим количеством раскаленного песка.

Самое интересное, что такого рода сооружение, какой бы оно формы ни было, имеет свои оригинальные очертания и найти одинаковые практически нереально. Мало того, что их проектировали разные архитекторы, и каждый имел свой особенный стиль, являющийся его визитной карточкой, так и расположение дома диктовало определенные условия.

Например, чем ниже дом в густонаселенном квартале, тем выше нужно было поднимать башню, чтобы обеспечить приток воздуха, причем северная сторона, направленная в сторону исфаханского ветра, в обязательном порядке должна была быть выше на 40 см. чем все остальные.

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Вот поэтому оригинальные башни, дошедшие до наших дней, до сих пор считаются настоящими шедеврами архитектуры и памятником гения инженерной мысли человечества, ради которых туристы с разных уголков планеты приезжают полюбоваться и воочию убедиться, что такое чудо возможно.