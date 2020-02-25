Древесные отходы делают переработанный бетон намного прочнее

Производство цемента, используемого в бетоне, является огромным источником выбросов CO2, поэтому, чем больше мы сможем переработать существующий бетон, тем лучше. Новое исследование показывает, что выброшенный бетон, после переработки и добавления к нему древесных отходов становится еще прочнее, чем это был ранее.

Бетон производится путем смешивания заполнителя, такого как гравий, с водой и цементом. Как только вода испаряется из смеси, цемент затвердевает и связывается с заполнителем, образуя твердый блок материала.

Под руководством профессора Юя Сакаи, ученые из Токийского университета, измельчали ​​кусочки такого бетона в порошок, затем добавили воду вместе с лигнином, полученным из древесных отходов. Лигнин является сильным органическим полимером и является ключевым компонентом поддерживающей ткани у растений — именно это придает древесине жесткость.

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Затем смесь одновременно нагревали и помещали под высокое давление. Было обнаружено, что путем точной подборки параметров, таких как соотношение бетон, лигнин, вода, температура, а также количество и длительность давления, лигнин превращался в высокоэффективный материал, связывающий куски и порошок бетона вместе.

При последующих испытаниях было обнаружено, что переработанный бетон обладает большей прочностью на изгиб, чем исходный бетон, из которого он был изготовлен. В качестве дополнительного бонуса, из-за содержания в нем лигнина, материал должен разлагаться после выбрасывания.

Более того, ученые считают, что вместо этого можно использовать лигнин, полученный из других растительных источников (таких как сельскохозяйственные отходы). В конечном счете, возможно даже создать новый «чистый» бетон, в котором вместо цемента используется лигнин.

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«Эти результаты могут способствовать переходу на более экологичную, более экономичную строительную отрасль, которая не только сократит запасы отходов бетона и дерева, но и поможет решить проблему изменения климата», — говорит Сакаи.

источник: newatlas