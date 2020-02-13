Дренажная система защитит здание от лишней влаги и увеличит срок функционирования

Защищая участок от лишней влаги, дренажные системы вносят серьезный вклад в обеспечение надежного и долгосрочного функционирования здания и защиты плодородного слоя почвы.

Дренажная система — это инженерно-техническое сооружение, предназначенное для сбора и удаления ливневых и грунтовых вод. Дожди в теплый период или снег в холодный, талые и грунтовые воды, подтопления — все это может привести грунты под любым зданием в плохое состояние. Дренаж регулирует водный баланс почвы и защищает участок от агрессивного воздействия воды, своевременно удаляя ее.

Профессионально спроектированные и установленные, такие системы предотвращают пропитывание стен здания влагой, защищают цоколь и подвал от подтапливания, избавляют от проблем с дорогами, газонами, тротуарами и приусадебным участком. Конечно, устройство дренажа подразумевает вложение немалых затрат, но ремонт строения и восстановление поврежденного грунта в будущем обойдутся намного дороже.

Варианты и составляющие

Наличие определенных составляющих в системе дренажа зависит, прежде всего, от типа вод, которые требуют отвода: грунтовых или верховодки.

Верховодка — это наиболее близкие к поверхности подземные воды. Обычно они появляются во время сильных дождей и в период таяния снега. Решить проблему можно, установив поверхностный водоотвод. Его выполняют двумя способами: точечным или линейным.

В первом случае под водосточные трубы и поливочные краны устанавливают дождеприемники, в которые стекается вся вода с участка. Они могут быть оснащены сифонными перегородками, которые препятствуют распространению возможных неприятных запахов, а встроенные мусоросборники собирают листву, камни и т. д. Сверху дождеприемники закрывают съемными защитно-декоративными решетками, которые препятствуют попаданию в систему листьев и мусора. Линейный водоотвод состоит из лотков, пескоуловителей, а также каналов, отводящих талую и дождевую воду в ливневую канализацию («ливневку»).

Сверху элементы также закрывают решетками. Элементы водоотвода в обоих случаях могут быть изготовлены из пластика, бетона или композитного материала. При этом пластиковые отличаются небольшим весом, простотой установки и долговечностью, зато лотки из бетона обладают высокой прочностью.Также следует верно спланировать территорию, выполнить необходимые уклоны, канавки для перехвата воды и т. д.

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Сложнее решить проблему с грунтовыми водами, глубина их залегания постоянно колеблется, ближе всего к поверхности они находятся неподалеку от берегов рек и озер, а также в низменностях. Накопление грунтовых вод может быть вызвано и урбанистической причиной: фундамент соседних зданий может перегораживать пути движения воды.

Решить проблему позволяет устройство глубинного дренажа, в котором применяют дренажные трубы, или дрены. Ранее применяли, в основном, керамические и асбестоцементные трубы, укладка которых занимала немало времени, а в процессе использования они нередко засорялись. Это вынуждало проводить частые промывания и сокращало срок службы системы.

Сейчас в основном используют трубы, изготовленные из полимерных и композитных материалов, также повсеместно применяют перфорированные пластиковые трубы. В местах поворота труб располагают дренажные колодцы, которые выполняют работу водосборников или задают направление стекающей воде.

Если удаление скопившихся вод из дренажной системы дренажные системы естественным путем невозможно, то в колодцы устанавливают специальные дренажные насосы, приспособленные для работы в погруженном состоянии. Они различаются по производительности, то есть скорости работы, а также по диаметру выпускного патрубка (чем больше он, тем выше максимальный размер частиц грязи, пропускаемых насосом).

Возможны различные варианты дренажа: по расположению, форме, взаимному сочетанию дренажных труб. Выбор оптимального варианта зависит от сложности ландшафтных и геологических условий, назначения здания и т. д.

Устройство дренажной системы начинают после проведения проектных и изыскательских работ, составления рабочей документации. Делать это лучше заранее, одновременно с проектированием строения. Выбор оптимального варианта системы зависит от сложности ландшафта, состояния грунтов, назначения строящегося здания.

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Трубы следует укладывать с уклоном в сторону дренажных колодцев, чтобы вся влага собиралась в итоге в одном или нескольких конкретных местах. При этом для надежной и непрерывной работы системы очень важно обеспечить равномерность уклонов. Расстояние же между трубами зависит от свойств грунта на конкретном участке и интенсивности осадков в данной местности. Чаще всего этот показатель находится в пределах от 5 до 12 м.

Отметим, что в наше время появилась возможность выполнять дренаж участка с использованием экологичных и долговечных материалов, например, геомембран, геотекстиля и др.

Частный водоотвод

Сбор и удаление дождевых, талых и грунтовых вод на частном приусадебном участке — по сути, обязательная норма, которой нельзя пренебрегать. Излишнее увлажнение может привести к заболачиванию почв и, как следствие, невозможности выращивать многие растения. Близкое расположение грунтовых вод вызывает загнивание корней растений, большее промерзание почвы в зимний период. Кроме того, дренаж поможет избежать подтопления погреба и образования плесени в подвальной и цокольной частях здания, избавит от луж и наледей на участке.

Причем, если для участка, расположенного на возвышенности, можно обойтись поверхностным отводом воды, то в случае строительства на склонах, в долинах и поймах рек — не обойтись без устройства глубинного дренажа, применения насосов и т. д. Помните только, что дренажную систему следует устраивать на расстоянии не ближе 1 м от отмостки коттеджа.

Кроме традиционных решений для частного использования, появляется все больше дополнительных приспособлений для борьбы с избытком влаги. Например, предлагают специальные системы точечного водоотвода с решетками для очистки обуви, которые устанавливают перед входом в дом или монтируют в конструкцию крыльца. Кстати, эту конструкцию можно подключить как к дренажной, так и канализационной системе.

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Также существуют газонные решетки для травяного покрытия. Они обеспечивают как дренаж, так и защиту поверхности участка от вытаптывания и эрозии. Благодаря таким решеткам почва получает достаточное количество влаги через ячейки решетки, а сама лужайка остается сухой, живой и радующей зеленью.

Нужно не забывать о необходимости промывания дренажных труб от заиливания каждые 2-3 года. Делают это струей воды из шланга, который подсоединяют к открытому концу трубного коллектора. Выполнять промывку нужно в течение 30-50 мин.

Общественная нагрузка

Устройству дренажной системы при строительстве таких зданий, как торгово-развлекательный центр, паркинг, АЗС и т. д., тоже нужно уделять серьезное внимание. При этом к поверхностным элементам предъявляются особые требования: все они должны быть устойчивыми к воздействию агрессивной среды и выдерживать значительные поверхностные нагрузки. Связано это с тем, что нагрузки на системы водоотвода здесь, а особенно на паркингах и АЗС, одни из наиболее интенсивных. Здесь возможен поперечный и продольный проезд транспорта по водоотводным решеткам, торможение и поворот на них.

Также желательно, чтобы у водоотводных каналов была v-образная форма, повышающая скорость потока воды и способствующая самоочищению канала. Кроме того водоотводные каналы должны обладать высоким классом морозостойкости. А при строительстве подземных сооружений, например, паркингов, может потребоваться укладка нескольких уровней дренажа.

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В связи с этими требованиями система водоотвода должна быть выполнена из наиболее прочных материалов и иметь очень надежные крепления решеток. В идеале следует использовать цельнолитую (моноблочную) систему, то есть монолитный канал из бетона или полимербетона, который не имеет съемных решеток. Полимербетон отличается также высокой химической стойкостью, его можно окрашивать (например, наносить разметку).

Можно использовать классическую конструкцию, из желоба с решеткой, но в таком случае все элементы должны быть выполнены из очень прочного материала, а решетка сделана из чугуна высокого качества или композитного материала. Следует обратить внимание, что чугун низкого качества не обеспечит надежной работы, и решетки из него могут быть вырваны из канала.