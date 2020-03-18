Домашняя ТЭЦ на микротурбине EnerTwin, идеальный источник тепла и электроэнергии (видео)

В наших климатических условиях дом должен хорошо отапливаться и иметь надежной электроснабжение для удовлетворения бытовых нужд. Если потребность в отоплении большинство граждан решает в частных домах использованием природного газа, угля, дров, то электроэнергия поступает по электрическим сетям, т.е. почти на 100 % покупается в электроснабжающих организациях. Но что если совместить процесс сжигания топлива для отопления с получением электроэнергии от одного источника?

Это и будет в наших условиях идеальным вариантом, так как такие когенераторные установки как мини-ТЭЦ будут иметь гораздо выше КПД, так как при таком производстве тепловой энергии электричество будет побочным продуктом. Получается, что один из видов энергии при таком методе будет доставаться практически бесплатно. Минус в том, что наверняка, такая установка будет дороже, сложнее в эксплуатации. Но давайте посмотрим, а есть ли вообще такие установки для домашних хозяйств, а если есть, какие у них характеристики.

При поиске установок для генерации тепла и электроэнергии для домашних хозяйств и небольших предприятий, среди всех вариантов можно выделить разработку MTT Micro Turbine Technology BV (Нидерланды), создавшую удивительно компактную, эффективную установку EnerTwin на основе микротурбины. EnerTwin может вырабатывать от 1 до 3 кВт электроэнергии и 15 кВт тепла, что является оптимальным для частных домовладений и даже для небольших предприятий — фермерских хозяйств, АЗС, офисных помещений, торговых предприятий и др. Установка разрабатывалась для замены отопительных котлов и снижения зависимости от поставщиков электроэнергии (в Европе и то и другое стоит очень дорого) и характеризуется надежностью, низким уровнем шума, низкими эксплуатационными расходами.

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За счет выработки электроэнергии как побочного продукта теплоснабжения достигается значительная экономия энергетических затрат и снижение воздействия на окружающую среду.

EnerTwin производит электроэнергию с минимальными затратами, которые существенно ниже по сравнению с покупкой электроэнергии у энергокомпании. Это преимущество особенно будет заметно в регионах с высокими тарифами на электроэнергию и большими издержками на присоединение к электросетям.

Низкие эксплуатационные затраты

Компания производитель заявляет о том, что главной причиной популярности EnerTwin являются низкие затраты на обслуживание установки. Микротурбина является сложным техническим устройством и требует регулярного обслуживания специализированными организациями. Сложность и цена этих работ практически не зависит от мощности установок микротурбин в диапазоне от 1 до 20 кВт и являются существенным обременением для бюджета собственников.

Приятная новость в том, что продукция компании Micro Turbine Technology BV — микротурбина EnerTwin практически является необслуживаемым, поэтом цель достигнуть минимальных эксплуатационных издержек при обеспечении и теплом и электроэнергией от одной установки более чем реальна. Процесс обслуживания установки заключается в простом осмотре специалистом после 5000 часов работы и замена фильтра и масла после еще 5000 часов эксплуатации.

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«Расходных материалов и запчастей EnerTwin почти не имеет. Меняются только фильтры и масло, а когда турбина достигнет предела своего моторесурса, заменить её полностью будет стоить всего 800 евро» — говорит Вилли Эхоут, генеральный директор компании Micro Turbine Technology BV (МТТ). Минимальный моторесурс установки установлен в 30 000 часов, а стоимость для европейских потребителей составляет 12500-13000 Евро.

источник: bhkw-infothek