Домашнее компостирование пищевых отходов: что делать с органикой в квартире

В городе органические отходы можно компостировать в квартире. Какие есть доступные варианты эффективной утилизации пищевых остатков.

Органику в условиях квартиры можно компостировать с помощью компостера. Можно приобрести электрический компостер — это самый беспроблемный в обслуживании, но и самый дорогой вариант. Он работает от сети и не требует участия человека в переработке.

Электрический компостер, который выглядит как очередной кухонный девайс, легко впишется в интерьер дома или балкона. Необходимо заложить органику в емкость, а устройство создает и поддерживает необходимую температуру для работы бактерий, которые закладываются один раз, и периодически перемешивает массу. Крышка оснащена сменными фильтрами, которые не выпускают неприятные запахи изнутри.

Через 2-4 недели — в зависимости от режима, вы получаете из бака готовый компост. В месяц устройство может переработать 50 + кг органического сырья.

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В квартире также можно использовать ЭМ-контейнер «Бокаши» — неавтоматизированный компостер, который перерабатывает органику за счет микробных биопрепаратов. Внешне он выглядит как герметичное ведро или урна с краником у основания для отвода жидкости.

Бак необходимо заполнить органикой, сверху полить или посыпать ЭМ-смесью. Чаще всего эту смесь называют «Бокаши» — но на самом деле это название японского бренда таких компостеров и смесей для них.

Заправлять ЭМ-контейнер можно и альтернативными вариантами, представленными на рынке. В течение месяца эффективные микроорганизмы готовят компост, который затем можно использовать в саду или огороде. Можно подобрать контейнер в зависимости от объема произведенных органических отходов.

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В условиях квартиры можно установить вермикомпостер, который еще называют «вермиферма», где с помощью червей производится самое ценное и полезное удобрение — биогумус. Не каждый готов разместить этих воспитанников в своем доме, многие относятся к такому сожительству неоднозначно. Но на практике они не причиняют неудобств.

Компостер представляет собой несколько установленных друг на друга ящиков с множеством небольших отверстий, по которым черви переползают от переработанного сырья в свежие остатки. В процессе таких передвижений они разрыхляют компост и придают ему гранулированную форму.

Кормить «работников» можно не всем: не рекомендуется отправлять в баки мясные и рыбные отходы, цитрусы, лук, капусту. От них может появиться неприятный запах и мушки-дрозофилы, от которых трудно избавиться. Но если соблюдать правила содержания вермикомпостера, то этих последствий легко избежать.

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Еще многие переживают, что из баков черви будут расползаться по дому, но они светочувствительные, им комфортно находиться в темном земляном среде.

Жителям регионов, где канализация подключена к установкам по переработке осадка сточных вод в биогаз, целесообразно приобрести диспоузер — электрическое устройство, устанавливаемое в раковину и перемалывает органику перед смывом в канализацию. На первый взгляд это идеальный вариант: сырье не нужно долго собирать, готовить компост, потом где-то закапывать его — измельчил и смыв все.

источник: recyclemag