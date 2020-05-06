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Дома японской компании Air Danshin Systems Inc. способны «летать» над землей (видео)

06.05.2020
Дома японской компании Air Danshin Systems Inc. способны «летать» над землей

Дома японской компании Air Danshin Systems Inc. умеют подниматься над землей во время землетрясения и «парить» над ней до окончания толчков.

Принцип устройства «летающих» коттеджей в следующем. По периметру монтируются чувствительные сейсмодатчики. Зафиксировав малейшие колебания земной поверхности, они направляют сигнал на скрытый в основании дома компрессор, который быстро нагнетает под постройку воздух. Эта мощная упругая воздушная подушка позволяет постройке зависать над землей на высоте 3 см.

Дома японской компании Air Danshin Systems Inc. способны «летать» над землей

Небольшого расстояния вполне достаточно, чтобы уберечь жилище от разрушительных последствий. Необходимый объем воздуха поддерживает специальный регулирующий клапан — таким образом сохраняется устойчивое равновесие дома во время «полета». Отметим, что сейсмостойкий фундамент не связан с коробкой дома, и по окончании землетрясения здание аккуратно «садится» на место.

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Специалисты Air Danshin Systems Inc рассказывают, что помимо эффективности их ноу-хау отличается более низкой ценой в сравнении с другими известными разработками по сейсмозащите домов.

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