Дома японской компании Air Danshin Systems Inc. способны «летать» над землей (видео)

Дома японской компании Air Danshin Systems Inc. умеют подниматься над землей во время землетрясения и «парить» над ней до окончания толчков.

Принцип устройства «летающих» коттеджей в следующем. По периметру монтируются чувствительные сейсмодатчики. Зафиксировав малейшие колебания земной поверхности, они направляют сигнал на скрытый в основании дома компрессор, который быстро нагнетает под постройку воздух. Эта мощная упругая воздушная подушка позволяет постройке зависать над землей на высоте 3 см.

Небольшого расстояния вполне достаточно, чтобы уберечь жилище от разрушительных последствий. Необходимый объем воздуха поддерживает специальный регулирующий клапан — таким образом сохраняется устойчивое равновесие дома во время «полета». Отметим, что сейсмостойкий фундамент не связан с коробкой дома, и по окончании землетрясения здание аккуратно «садится» на место.

ЯПОНСКИЕ КАРКАСНЫЕ ДОМА — ОСНОВА ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Специалисты Air Danshin Systems Inc рассказывают, что помимо эффективности их ноу-хау отличается более низкой ценой в сравнении с другими известными разработками по сейсмозащите домов.