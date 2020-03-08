Дома из конопли требуют в три раза меньше тепла для обогрева жилища, чем дома из бетона

Теперь, когда несколько штатов узаконили использование марихуаны в рекреационных и медицинских учреждениях, одним из самых неожиданных, но крупных рынков может стать использование конопли для строительства.

Конечно, канабис, это не бетон, но оказывается еще в древние века римляне использовали быстрорастущую коноплю для строительства мостов и жилищ…

Современные технологии строительства используют волокна конопли и смешивают их с известью, получая легкий и натуральный аналог бетона, который хорошо сохраняет тепло и обладает отличными изоляционными свойствами – в доме из конопли нет вредителей, нет плесени, здесь хорошая акустика, низкая влажность и нет пестицидов.

В строительстве используется специальный вид конопли, который может вырастать до 15 футов (4,5 метра) и достигать почти 2 см в диаметре. Сердцевина растения образована жесткими волокнами, которые используют для производства веревок, парусов и даже бумаги.

Конопля, как правило, высаживается в весеннее время и после того, как растение срезают, его оставляют сохнуть в течение нескольких дней. Затем эти высушенные волокна используют для приготовления строительного материала – итогом производства являются так называемые «конопляные кирпичи».

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Нужно отметить, что промышленная конопля содержит лишь 0,3 процента ТГК (тетрагидроканнабинола), вещества которое дает наркотический эффект при курении. Для сравнения, каннабис, присутствующий на фестивале регги, содержит около 20 процентов ТГК. Да и сама конопля, используемая для строительства, выглядит иначе: растение выше; у него более развита корневая система и растет оно только на открытом воздухе.

Примечательно, что канабис можно выращивать быстро и без особых затрат – он требует минимум удобрений, а его длинные корни даже разрыхляют и улучшают качество почвы на поле, где он высажен.

Первый «конопляный дом» был построен еще в 2010 году в Северной Каролине, а сегодня в стране около 50 таких домов. Но в США не так много людей, выращивающих коноплю — в Канаде таких фермеров вдвое больше, и в провинции Юньнань Китая около 10 000 фермеров выращивают канабис. Примерно 30 стран производят коноплю и этот список включает Испанию, Австрию, Украину, Россию и Австралию.

Производители говорят, что «конопляные кирпичи» идеально подходят для малоэтажного строительства, также они имеют более низкий углеродный след, требуя в три раза меньше тепла для обогрева жилища, чем дома из традиционного бетона.

Но конопля не должна использоваться на уровне земли – так она теряет устойчивость к плесени и гниению. В этом случае ее нужно защитить от внешнего воздействия плитами из оксида магния, иначе кирпичи могут потерять способность поглощать и выделять воду.

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Также отметили исследователи, 12-футовая (3,6 метра) конопляная стена может обеспечить комфортную температуру в жилище без использования систем охлаждения или обогрева почти круглый год… Так почему же этот материал не используется повсеместно? Пока нет международных стандартов для строительства с коноплей или кодов, регулирующих, как именно следует использовать этот материал.

Тем не менее, использование конопли становится более широким! Дома возводятся в Вашингтоне и Денвере, первый такой дом в Израиле был построен в марте прошлого года на склонах горы Кармель, еще один дом был построен в Канаде и еще пять конопляных домов появилось в Великобритании…

В 2015 году ассоциация Hemp Industries оценила розничный рынок конопли в Соединенных Штатах в 573 миллиона долларов.

— Когда я основал Hempitecture в 2013 году и представил концепцию строительства домов из конопли, венчурные капиталисты смеялись над этой идеей, — говорит Мэтью Мид, основатель строительной фирмы в Вашингтоне. — Сейчас я могу строить дома в 25 штатах, а государство само обеспечивает развитие исследований в области промышленного использования канабиса.

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Но самое сложное – это выращивание конопли, а вовсе не производство конопляных кирпичей, которые похожи на блоки конструктора «Лего».

Этого же мнения придерживается и 33-летний Сергей Коваленков, украинский инженер-строитель, который последние три года занимался строительством конопляных конструкций и консультированием по проектам в Украине, Франции, Швеции и на Ямайке, начинает проект в Калифорнии. Самые трудные шаги, по словам г-на Коваленкова, — это получение документов, разрешений и семян.

— Мы стремимся к тому, чтобы сам материал и его использование были сертифицированы строительными ведомствами, — отмечает мистер Рэдфорд. – Мы не хотим сертифицировать каждый элемент и технологию, достаточно один раз легализовать использование материала. Если это произойдет – мир получит еще один отличный материал для строительства. Значительно более экологичный, естественный и дешевый, чем искусственные аналоги.