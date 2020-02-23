Дома из керамического блока, особенности строительства

Сегодня керамические блоки уверенно конкурируют с кирпичом, газо- и пенобетоном. Однако многие, выбирая строительный материал, избегают керамику по причине ее дороговизны на фоне остальных. Да, она действительно стоит дороже, но эта разница становится почти незаметной при расчете строительных расходов.

Итак, сравним керамику с газо- и пенобетонными блоками. В ее пользу говорят несколько фактов:

— Кладка из крупноформатных керамических блоков не предполагает армирования, монолитных железобетонных поясов — благодаря этому экономится время строительства почти на 30 дней!

— Керамические блоки не требуют дополнительного высушивания стен, то есть к отделке можно приступать незамедлительно;

— Керамоблоки обладают отличными теплоизоляционными свойствами, поэтому стены не нуждаются в дополнительном утеплении;

— Кладка из керамоблоков ощутимо прочней, чем из того же газобетона — опирать перекрытия и крышу можно прямо на нее, не возводя армирующих поясов — экономия и времени, и средств налицо!

— Керамика создает уникальный микроклимат в помещении, и вот почему. Дело в том, что блоки имеют открытые поры и достаточно быстро просыхают. При высокой влажности материал впитывает излишки, а при слишком сухом воздухе в помещениях начинает отдавать накопленное, поддерживая таким образом влажность в доме 30-50% при температуре 20-25°С;

— Многие не видят смысл тратиться на керамику, так как считают ее аналогом кирпича, но это не совсем так. Действительно, технология производства данных материалов идентична: состав из глины, воды, опилок формируют, сушат и обжигают. Однако керамические блоки имеют больший формат, количество пустот и низкую теплопроводность. Дома из такого материала теплей и комфортней кирпичного;

— Один керамический блок заменяет 10-14 кирпичей — это ускоряет возведение. Кроме того, соединение паз-гребень сокращает расходы на раствор. Таким образом, выбирая керамику, вы снижаете трудозатраты и экономите расходы на строительство;

— Керамика абсолютно безопасна для здоровья человека, поскольку глина химически нейтральна и не вступает в реакцию с другими веществами. Кроме того, такие стены не «пылят» и не выделяют вредных веществ ( что иногда бывает, например, с газобетонными блоками, в состав которых входят антипиреновые древесные пропитки);

— Керамика — очень огнестойкий материал, так как технологический цикл предполагает обжиг блоков в печи при температуре 900°С. Данное свойство выгодно отличает его от того же газобетона, теряющего несущую способность после пожара, и, тем более, деревянных конструкций, которые даже после обработки против гниения и горения могут поддерживать огонь и выделять токсичные вещества при нагреве.

НА ФИЛИППИНАХ ДЕЛАЮТ КИРПИЧИ ИЗ ПЛАСТИКОВОГО МУСОРА И ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПЕПЛА

Керамические блоки подходят и для возведения несущих стен и фасада (для каждого вида работ подбирают соответствующий тип материала). Поэтому, если вы планируете начать строительство коттеджа, присмотритесь к керамике самым внимательным образом.