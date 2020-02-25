Дома Dvele будут полностью автономными и самостоятельно обеспечат себя электроэнергией

Возможность выполнять большинство работ на фабрике, а не на месте, позволяет создавать быстровозводимые дома Dvele более высокого качества, которые предлагают комфортное жилье с максимальной энергоэффективностью.

Компания Dvele сообщила, что все продаваемые ею быстровозводимые дома будут самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией. Полная автономия будет достигаться за счет использования солнечных батарей и встроенного домашнего аккумулятора, которые позволят пользователям отказаться от подключения к централизованным сетям.

В Калифорнии часто происходят сбои в работе сети, которые усугубляются частыми лесными пожарами, и местные жители заинтересованы в полноценной энергонезависимости своих жилищ. Тем более, с недавнего времени законы штата требуют, чтобы все новые дома оснащались крышными солнечными панелями. Дополнение их бытовыми системами хранения энергии поможет Dvele стать более конкурентоспособной.

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Dvele также заявляет об использовании оригинальной отделки с тепловым барьером, которая обеспечивает практически полную сохранность тепла или прохлады, производимой в помещениях. По словам производителя, его сборным домам требуется на 84% меньше энергии на квадратный метр, чем обычным каркасным домам, возводимым на месте.

Компания ставит перед собой основную задачу – достижение максимальной энергоэффективности. Несмотря на то, что в ассортименте у нее много разных проектов, в большинстве домов используются стандартные модули, что позволяет значительно снизить затраты на проектирование и строительство. Это также уменьшает количество создаваемых отходов и позволяет использовать оставшиеся материалы в других конструкциях.

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«Качество материалов в сочетании с нашей технологией, которая направлена на поддержание целостности воздухонепроницаемой оболочки здания, мы можем радикально минимизировать утечку воздуха и накопление влаги. Это позволяет нашим домам иметь значительно более длительный срок службы и в конечном итоге требует меньших затрат по обслуживанию», — говорят в Dvele.

источник: dwell