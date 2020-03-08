Дом из «солнечных» стеклянных блоков самостоятельно вырабатывает электричество

Любое жилье имеет достаточно поверхностей, которые могут улавливать солнечный свет. Различные проекты стараются использовать эту возможность – уже существуют собирающие энергию окна и «солнечная крыша» от Tesla.

Однако исследователи из Университета Эксетера пошли еще дальше и разработали строительные блоки, из которых можно выкладывать целые стены, способные улавливать энергию Солнца.

Эти прозрачные блоки получили название «Solar Squared». Каждый из них содержит множество оптических элементов, которые фокусируют входящий солнечный свет на отдельной солнечной панели. Все панели внутри блока связаны между собой, а блоки, в свою очередь, могут объединяться в массивы, поставляя собранную энергию в домашнюю сеть или накопитель.

СТЕКЛЯННЫЙ КИРПИЧ ПРОЧНЕЕ ЧЕМ БЕТОН И БЕЗОТХОДЕН

Большая часть поступающего света проходит напрямую сквозь панели, освещая внутреннее пространство жилья. При этом блоки можно тонировать изнутри, чтобы предотвратить перегрев воздуха в помещениях. К слову, по заявлению разработчиков, Solar Squared обеспечивают лучшую теплоизоляцию, чем их традиционные стеклянные собратья.