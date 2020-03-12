Дом из пробковых блоков не нужно утеплять и отделывать (видео)

Пробка — экологически чистый материал с весьма широкой сферой применения. Из коры пробкового дуба делают не только винные пробки, но и обувь, различные отделочные материалы и многое другое.

Группа архитекторов из Великобритании построила из пробки дом. Он оказался настолько интересен, что удостоился премии Стивена Лоуренса, которая поощряет экспериментальные архитектурные проекты с относительно небольшим бюджетом.

Дом под названием Cork House площадью 44 м² почти полностью выполнен из пробки. Он представляет собой комплекс из пяти объемов, увенчанных пирамидальными крышами с мансардными окнами. На строительство ушло 1268 пробковых блоков, закрепленных на деревянном каркасе.

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Блоки изготовили из гранул, являющихся продуктом переработки винных пробок путем нагрева и последующего прессования, в результате чего получился твердый и очень прочный материал. Для соединения блоков друг с другом на их кромках сделали фигурный замок, благодаря чему элементы надежно фиксируются без использования строительного раствора или клея.

Поскольку пробка прочна, долговечна, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, а также высокой декоративностью, при возведении домов обошлись без дополнительной изоляции и финишной внутренней отделки.

Окна и двери изготовили из окрашенного в черный цвет дерева Accoya, а доски для пола и некоторые предметы обстановки сделали из древесины дуба и ели.

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Дом спроектирован таким образом, чтобы при необходимости его можно было легко разобрать и использовать все детали повторно или пустить на переработку.

источник: architecture