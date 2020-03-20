Для защиты от коронавируса китайский архитектор придумал оригинальный костюм «Be a Bat Man»

На фоне массового распространения коронавируса, которое началось в городе Ухань, китайский архитектор Сунь Дайонг создал необычный костюм.

Китайский архитектор Сунь Даюн вдохновился летучими мышами, невосприимчивыми к переносимому ими коронавирусу, чтобы создать персональную защиту людей от болезни. Разработанный архитектором мобильный защитный экран под названием «Be a Bat Man» состоит из карбонового каркаса в форме крыльев летучей мыши, который можно носить подобно рюкзаку.

Натянутый на каркасе термопластичный материал заключает владельца в личную капсулу, защищая его от заражения коронавирусом. Устройство оснащено ультрафиолетовыми лампами, способными вместе со встроенными нагревательными элементами убить любые присутствующие в воздухе патогенные микроорганизмы, что позволяет создать закрытую стерилизованную среду.

«Коронавирус будет убит при температуре 56 градусов по Цельсию, — сказал Сунь Даюн. — Покрытие из ПВХ-пленки похоже на ветровое стекло автомобиля. Между стеклами имеется нагревательный провод для подогрева льда и снега зимой. Но, конечно, для реального производства нам все еще нужно много работать с инженерами».

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Источником вдохновения Даюна стал супергерой Бэтмен и само животное. По его словам, супергерой расширяет границы человеческих возможностей, а летучие мыши являются одними из диких животных, которые могут быть источником Covid-19.

«Летучие мыши принадлежат к млекопитающим, так же как и люди, с различными вариациями и долгой жизнью, что делает их идеальными носителями коронавируса, — сказал Даюн. — Во время полета из-за ускоренного обмена веществ температура их тела может повышаться до 40 градусов по Цельсию, возвращаясь к норме во время отдыха. Такое изменение температуры тела позволяет им переносить вирус, одновременно ограничивая его распространение в организме».

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Сейчас Даюн ищет инвестора, чтобы воплотить свою концепцию в реальность, и для этого готов предложит свои услуги бесплатно.

источник: vdovychenko