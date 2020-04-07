Для увеличения запаса хода Cybertruck от Tesla его оснастят солнечными крышей и раздвижными крыльями

Электрический пикап Tesla был представлен в Лос-Анджелесе и на презентации Илон Маск рассказал о дизайне и характеристиках будущего автомобиля. Чуть позже глава Tesla поделился новой подробностью: Cybertruck получит дополнительную возможность оснащаться солнечной крышей, которая увеличит его запас хода.

Ученые ведут постоянную работу над улучшением эффективности солнечных панелей и автопроизводители все чаще включаются в процесс, внедряя солнечные разработки в свою продукцию. Хорошим примером может послужить Toyota, которая сейчас экспериментирует с гибридом Prius, покрыв фотоэлементами практически весь его кузов.

Маск и раньше рассматривал идею солнечных панелей на авто. В 2017 году, он заявил, что поставил задачу инженерам Tesla рассмотреть возможность интеграции солнечных панелей в Model 3, но тогда это показалось нецелесообразным.

Для нового электромобиля Tesla Cybertruck, как написал глава компании в Twitter, это станет реальной опцией: «Будет возможность использовать солнечную энергию, которая генерирует 15 миль в день, возможно, больше. Очень хотелось бы, чтобы она обеспечивала автономное питание. Дополнительные раздвижные солнечные крылья смогут увеличить расстояние до 30-40 миль в день».

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Маск говорит о добавлении солнечных панелей на сдвижную крышу над кузовом Тесла Cybertruck, сколько будет стоит такая опция пока не сообщается, но наиболее актуальной она может стать для Cybertruk в комплектации кемпер, которая вызвала живой интерес публики и также планируется к выходу на рынок.

Электропикап Tesla Cybertruck будет выпускаться в нескольких комплектациях. Базовая будет продаваться по цене 39900 долларов, она получит запас хода 400 км, задний привод и максимальную скорость 177 км.

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Топовая будет стоить 69900 долларов, получит полный привод, 3 мотора, дальность хода 800 км и скорость 210 км. Первые поставки заказчикам намечены на 2021 год.