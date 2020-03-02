Для строителей создали каску виртуальной реальности (видео)

В помощь архитекторам, строителям и инженерам разработана удивительная строительная каска, оснащенная функций виртуальной реальности.

Если вы когда-либо бывали на стройплощадке до того момента, как на ней еще не начато строительство, вы представляете, сколь сложно подчас архитекторам, инженерам, строителям представить, как в данном месте будет выглядеть и располагаться строительный объект. Однако, теперь всем этим специалистам не нужно ничего представлять, достаточно надеть умную строительную каску, оснащенную виртуальной реальностью.

Американская компания Trimble, занимающаяся разработкой систем определения местоположения по сигналам систем навигации, представила свой новый проект – строительную каску, оснащенную очками виртуальной реальности HoloLens. Эта каска умеет создавать 3D-изображения строительного объекта, показывая отдельные слои структуры.

Trimble называет свой продукт системой смешанной реальности, с помощью него пользователь может модулировать различные слои информации для разных субподрядчиков, участвующих в стройке, например, только строителей или только электриков.

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Картинка виртуальной реальности привязана к координатам GPS и дает пользователю абсолютно реалистичную масштабную картинку, просто меньших размеров.

Как известно, предыдущие продукты Trimble HoloLens были предназначены главным образом для использования внутри помещений. Их создавали для дизайнеров, архитекторов и инженеров, позволяя им «видеть» внутреннюю часть зданий, как модель виртуальной реальности.

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По словам разработчика, новая система может быть использована архитекторами и инженерами для наглядной демонстрации, как лучше размещать строение на земельном участке, где проводить прокладку коммуникаций, и даже устанавливать санузлы. Воссоздаваемые объекты система запоминает и переносит в компьютер.