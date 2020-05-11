Для перевозки тяжелых грузов создан шестиколёсный модульный трактор Valtra Triple V

Valtra Triple V – это итальянская концепция шестиколесного трактора, который может легко передвигаться по разным типам дорог и разработан для строительных или сельскохозяйственных работ, а также для перевозки тяжелых грузов с любым типом загрузки. Модульная конструкция Triple V позволяет подсоединять к внешней раме различное дополнительное оборудование.

Triple V проектировался как универсальный трактор, полностью настраиваемый под задачи пользователя. Основная конструкция устанавливается на простую раму, под названием Esoframe, к которой подключаются все остальные компоненты трактора и дополнительное оборудование. Размер рамы меняется с 2,5 метров при передвижении по дорогам общего пользования до 3,2 метров – что идеально при установке объемного и тяжелого оборудования для сельскохозяйственных работ.

Каждое колесо трактора оснащено собственным электродвигателем и независимой адаптивной подвеской с переменной геометрией. Triple V работает от съемного аккумулятора, но его также можно оснастить отдельным дизельным гибридным двигателем для получения дополнительной мощности.

ПОДЪЕМНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАЗНООБРАЗИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Кроме того, центральную ось можно переместить вперед или назад, для увеличения тяги и грузоподъемности.

Triple V имеет два типа управления – с водителем и беспилотный. Для работ, где присутствие человека не требуется, трактор может работать автономно, после сканирования рабочей зоны с помощью служебного дрона, установленного над кабиной водителя. Беспилотник проверяет наличие препятствий, а также может собирать образцы почв.

ОБЗОР РЫНКА ПЕРЕДВИЖНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Конструкция трактора симметричная, то есть у трактора нет четко определенной передней или задней стороны, а кабина вращается на 360°. Еще одно интересное решение разработчиков концепции – кабина может отделяться от основного корпуса. Она оснащена небольшими колесами и может стать автономным транспортным средством для передвижения на небольшие расстояния, что позволит водителю, например, вернуться домой после рабочего дня.

источник: coroflot.com