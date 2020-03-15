Для людей с низкими доходами мексиканец строит экодома из водорослей и глины

Вполне естественное желание иметь крышу над головой приводит некоторых предприимчивых и изобретательных людей к весьма интересным идеям. Особенно это похвально, когда такие благие стремления помогают обзавестись не только своим жильем, но и избавить окружающую среду от загрязнений.

Уже не столь важно, будет это вторсырье, которое в огромных количествах заполонило планету или биоматериалы, становящиеся настоящим экологическим бедствием. Как раз от последней напасти и попытался избавиться мексиканский предприниматель, который не только очистил побережье от сотен тонн водорослей, но и построил дома для малоимущих сограждан и себе в том числе.

Каждый человек на нашей планете стремится иметь собственную крышу над головой. Все зависит от финансовых возможностей и представлениях о комфорте, а также от жизненных обстоятельств. Не всем дано получить комфортабельную виллу на морском берегу, но если проявить смекалку и сообразительность, то небольшое бунгало на побережье Атлантического океана можно себе будет организовать, причем с мизерными финансовыми потерями и энергозатратами.

Такая роскошь доступна для обитателей на мексиканском побережье, расположенном в мексиканском Кинтана-Роо. Этот район уже несколько лет на грани экологической катастрофы от неожиданной напасти – саргассовых водорослей. Начиная с 2015 года, эти морские растения ежедневно тоннами выбрасывает на побережье, превращая его в настоящую свалку с горами разлагающихся стеблей, распространяя жуткий запах.

Ученые-экологи более и менее уже определились с причиной такой напасти, но поскольку она связана с изменением климата, поделать ничего невозможно, только лишь чистить прибрежные воды и сам берег. Поэтому местным жителям ничего не остается, как ежедневно заниматься такой уборкой, превращая прибывающий тоннами биоматериал в топливо, удобрения, косметические и медицинские препараты. Конечно же, малоимущее население благодаря водорослям имеет дополнительный заработок, но этих денег все равно никогда не хватит на приобретение своего собственного дома, ведь для большинства из них это самая насущная проблема.

ЭКОДОМ ИЗ ГЛИНЫ И СОЛОМЫ ВСЕГО ЗА $ 250

Но когда в этих краях появился Омар Васкес Санчес, который 30 лет прожил в США и отлично ориентировался не только в строительном деле, но и в ведении бизнеса, быстро смекнул, как эту проблему можно превратить в полезное и прибыльное дело. Он изучил цикличность и масштабы прибытия тонн биоматериала к берегам, сделал несколько пробных образцов, используя высушенные саргассовые водоросли и глину, и отправил в исследовательский центр UNAM в Пуэрто-Морелосе.

Там они прошли все испытания на сопротивление и устойчивость к внешним воздействиям, и оказалось, что эти саманные блоки смогут выдержать не только дожди и ураганные ветры, но и мощные землетрясения. Предприимчивый мексиканец запатентовал свое изобретение, хотя оно и основано на древнейшей методике изготовления саманных кирпичей, только вместо соломы в его составе присутствуют высушенные водоросли. После этого создал свою строительную компанию Blue-Green и приступил к строительству собственного дома, чтобы на его примере показать как местным жителям, так и властям, что возведение домов по этой технологии не просто удешевит процесс.

Преимущества такого строительства очевидна, ведь в этом случае убивается несколько зайцев сразу, мало того что очищается прибрежная зона и вода, но и люди получают экологически чистое и безопасное во всех отношениях жилье. Причем в невероятно короткие сроки с превосходными теплоизоляционными характеристиками и сейсмоустойчивостью.

Рассказывая о том, как возникла такая неординарная идея, автор изобретения сказал: «Я считаю, что океан обладает собственной мудростью. Этим массовым распространением водоросли он пытался нам что-то сказать. Саргассова водоросль – это настоящая проблема для всех нас. Но теперь мы можем, как следует очистить наши пляжи, построить новые дома, а также справиться в какой-то мере и с бедностью».

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ИЗ КОНОПЛИ ЭКОЛОГИЧНО, ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНО И ПОЛЕЗНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Учитывая то, что строительный материал в виде водорослей просто валяется под ногами, а глина изобилует в этой местности, причем ее залежи расположены как раз в зоне побережья, то процесс возведения стен и межкомнатных перегородок у мексиканца занял всего 15 дней. Предприниматель подсчитал, что на его дом пошло около 20 тонн водорослей и 7 тонн глины. А учитывая то, что каждый кирпич состоит из 60% водорослей и на 40 % из глины и воды, которые в этом регионе ничего не стоят и для их закрепления никаких дополнительных материалов не применяется, то такое строительство стоит в 1,5 раза дешевле обычного.

Конечно, внешний вид неказистой оболочки бунгало не поражает воображение, но это экспериментальная модель, которая призвана показать всю простоту и экологичность строения. Внутренняя и наружная отделка – дело каждого владельца, учитывая то, что это социальное жилье с «минимальной отделкой и комплектацией», призванное решить извечный жилищный вопрос. И если у новых владельцев появятся свободные средства, то они всегда смогут украсить свое семейное гнездышко, добавляя нужные функциональные возможности на свое усмотрение.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ДОМА — С ЧЕГО НАЧАТЬ И КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИМЕНЯТЬ

За необычными стенами скромного бунгало, сделанного из водорослевого самана, каким бы странным он не казался, прячется вполне просторная жилая площадь, где обустроили две спальни, гостиную, кухню и полноценную ванную комнату. Так что для небольшой семьи очень даже приемлемая «трешка», учитывая то, что местные власти такого рода жилье планируют раздавать малоимущим гражданам бесплатно.

А то, что нет никакой отделки, то это скорее больше плюс чем минус, мало того, что сохраняется природная фактура материала, так и каждый волен оформить интерьер на свое усмотрение и в соответствии с материальными возможностями. Учитывая теплоизоляционные свойства необычного стройматериала, владельцам можно будет дополнительно сэкономить, ведь в полуденный зной в нем прекрасно сохраняется прохлада, а в период ночных холодных бризов природный материал сбережет тепло.

ЭКОДОМ ИЗ СОЛОМЕННЫХ ИЛИ ТРОСТНИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ — ЭКОНОМНО, ЭКОЛОГИЧНО И ВЫГОДНО

«Основное назначение такого дома — дать возможность людям с низкими доходами получить собственное жилье. Мы обратились к частным и государственным учреждениям с предложением присоединиться к проекту и помочь семьям, живущим в маргинальных районах», – рассказывает о своих планах Омар Васкес Санчес. Изучив представленные проектные и экономические обоснования, несколько строительных фирм согласились внедрять такие неординарные способы в своей работе, да и власти не стали препятствовать его начинаниям. Поэтому строительство продолжается, причем идеей применять водоросли в экологических жилищных застройках заинтересовались в некоторых других странах, ведь такая напасть периодически усложняет жизнь многим государствам.