Для добычи лунных ресурсов NASA занялись разработкой дешевого и надежного аппарата

NASA занялись разработкой универсального, дешевого и надежного аппарата для доставки на Луну луноходов. Речь идет о машинах произвольного назначения массой до 300 кг.

Корабль доставки спроектирован как поддон, транспортная платформа для размещения лунохода и механизмов навигации и приземления. Она выводится в космос ракетой-носителем, самостоятельно добирается до Луны, разворачивается и приземляется.

Аппарат снабжен солнечными батареями и приборами, чтобы активировать луноход, помочь ему покинуть платформу и сориентироваться на местности. Но и только – морозную лунную ночь он не переживет.

В NASA уточняют, что модуль одноразовый и поэтому максимально простой и дешевый. Возможности маневрирования у него крайне ограничены, главная задача – максимально точно выйти на точку посадки.

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Предполагается, что летать эти корабли будут в приполярные районы Луны, которые сегодня вызывают наибольший интерес для целей добычи лунных ресурсов.

источник: nasa