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Дизайнеры Mercedes-Benz представили концепт электрического кроссовера Denza Concept X

26.02.2020
Дизайнеры Mercedes-Benz представили концепт электрического кроссовера Denza Concept X

Компании Daimler и Build Your Dreams (BYD) вступили в партнерские отношения в 2011 году, в результате чего была создана Denza. Она представила совершенно новый концепт-кар Concept X.

Бренд Denza, созданный Daimler и китайской BYD, представил шоу-кар Concept X. Этот кроссовер, над стилистикой которого работали сотрудники центра дизайна Mercedes-Benz в Китае, выйдет на местный рынок в этом году.

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Denza Concept X — это макет будущей серийной модели. Кроссовер предложат в варианте с семью посадочными местами, электрической или гибридной силовой установкой. Батарейная версия сможет проезжать без подзарядки до 500 километров по циклу NEDC и разгоняться до первой «сотни» менее чем за пять секунд.

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Дизайн вседорожника разработан в Mercedes-Benz Advanced Design Studio, о чем свидетельствуют шильдики Styled by Mercedes-Benz. Студия базируется в Пекине и является частью глобальной дизайн-сети Daimler. Шоу-кар получил 23-дюймовые колеса, окрас кузова Galaxy Purple и интегрированные в бамперы светодиодные «эквалайзеры».

На сегодняшний день Denza выпускает одну модель — электрический седан Denza 500. Он построен на платформе Mercedes-Benz B-Class первого поколения и оснащен 190-сильным электромотором. Заявленный запас хода седана — 500 километров.

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