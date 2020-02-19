Главная НовостиТехнологии Дизайнер Тома Вайи предлагает производить изоляционные панели из отходов сельхозкультур

Дизайнер Тома Вайи предлагает производить изоляционные панели из отходов сельхозкультур

19.02.2020
Дизайнер Тома Вайи предлагает производить изоляционные панели из отходов сельхозкультур

Панели для теплоизоляции из жмыха подсолнечника. Что еще нидерландский дизайнер предлагает производить из отходов этой сельхозкультуры?

Изоляционные панели, чехлы для смартфонов, клей – все это ский дизайнер Тома Вайи (Thomas Vailly) предлагает делать из подсолнечника. При этом можно полностью обойтись без «вспомогательных» компонентов иного происхождения, используя в качестве сырья только побочные продукты этой сельскохозяйственной культуры.

Проект создан совместно с Высшей национальной инженерной школой химии и технологий (ENSIACET) в Тулузе по заказу культурного центра Atelier Luma, известного своим комплексом по проекту Фрэнка Гери в Арле.

Дизайнер Тома Вайи предлагает производить изоляционные панели из отходов сельхозкультур

Подсолнечник обычно выращивают для получения растительного масла, семян или биотоплива. Однако после переработки остается большой объемов отходов, которые просто выбрасываются. Исключение составляет жмых, получаемый после выжимки растительного масла – он частично идет на корм для животных. Тома Вайи хочет каждую часть растения, оставшуюся после производства, использовать с пользой – в виде экологичного материала, связующего или нетоксичного лака.

ЛОНДОНСКИЕ ДИЗАЙНЕРЫ РАЗРАБОТАЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Например, жмых можно использовать как клей на водной основе. А если его нагреть и хорошенько спрессовать, получится что-то вроде «органической кожи».

Стебли растения тоже идут в работу, нужно только предварительно отделить оболочку от сердцевины. Из «коры» подсолнечника, если сырье нагреть и спрессовать, получится древесноволокнистая плита (ДВП). А из его мякоти, смешанной с клеем из жмыха – легкий пористый композитный материал, похожий по своим свойствам на полистирол. Этот клей, кстати, можно использовать в качестве связующего компонента для других материалов биологического происхождения. Чтобы защитить изделия от воды, их можно покрыть лаком … да, сделанным из тех же подсолнухов.

ЛИТОВСКАЯ СТУДИЯ ПРИДУМАЛА КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ В ВИДЕ ПАНЕЛЕЙ СОВЕТСКИХ ПЯТИЭТАЖЕК

«Подсолнечник предлагает уникальный диапазон биоразлагаемых материалов на растительной основе, – говорится на официальном сайте Тома Вайи. – С приходом биопластика открывается все больше видов применения для того, что ранее считалось отходами: от небольшого болта до крупной изоляционной панели, от биодосок до чехла для смартфона». При этом Вайи подчеркивает, что «материалы на биологической основе отличаются от того, к чему привыкли производители и потребители» и не должны рассматриваться, как равноценная замена их синтетическим аналогам.

, , ,
Sharp представила фотоэлектрические модули нового поколения, которые блокируют свет и производят электроэнергию
Технологии

Sharp представила фотоэлектрические модули нового поколения, которые блокируют свет и производят электроэнергию
Немецкие специалисты создали уникальный строительный материал из дерева и металла
Строительство

Немецкие специалисты создали уникальный строительный материал из дерева и металла
Компания Tesla снизила цены на свои солнечные панели
Энергия

Компания Tesla снизила цены на свои солнечные панели
Инновационные панели NewWood из переработанных материалов - 50% древесина и 50% пластик
Строительство

Инновационные панели NewWood из переработанных материалов - 50% древесина и 50% пластик
Студенты создали экологический материал для строительства домов из рисовой шелухи
Строительство

Студенты создали экологический материал для строительства домов из рисовой шелухи
3D структурные сэндвич-панели - защитят здания от стихийных бедствий
Строительство

3D структурные сэндвич-панели - защитят здания от стихийных бедствий