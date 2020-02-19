Дизайнер Тома Вайи предлагает производить изоляционные панели из отходов сельхозкультур

Панели для теплоизоляции из жмыха подсолнечника. Что еще нидерландский дизайнер предлагает производить из отходов этой сельхозкультуры?

Изоляционные панели, чехлы для смартфонов, клей – все это ский дизайнер Тома Вайи (Thomas Vailly) предлагает делать из подсолнечника. При этом можно полностью обойтись без «вспомогательных» компонентов иного происхождения, используя в качестве сырья только побочные продукты этой сельскохозяйственной культуры.

Проект создан совместно с Высшей национальной инженерной школой химии и технологий (ENSIACET) в Тулузе по заказу культурного центра Atelier Luma, известного своим комплексом по проекту Фрэнка Гери в Арле.

Подсолнечник обычно выращивают для получения растительного масла, семян или биотоплива. Однако после переработки остается большой объемов отходов, которые просто выбрасываются. Исключение составляет жмых, получаемый после выжимки растительного масла – он частично идет на корм для животных. Тома Вайи хочет каждую часть растения, оставшуюся после производства, использовать с пользой – в виде экологичного материала, связующего или нетоксичного лака.

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Например, жмых можно использовать как клей на водной основе. А если его нагреть и хорошенько спрессовать, получится что-то вроде «органической кожи».

Стебли растения тоже идут в работу, нужно только предварительно отделить оболочку от сердцевины. Из «коры» подсолнечника, если сырье нагреть и спрессовать, получится древесноволокнистая плита (ДВП). А из его мякоти, смешанной с клеем из жмыха – легкий пористый композитный материал, похожий по своим свойствам на полистирол. Этот клей, кстати, можно использовать в качестве связующего компонента для других материалов биологического происхождения. Чтобы защитить изделия от воды, их можно покрыть лаком … да, сделанным из тех же подсолнухов.

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«Подсолнечник предлагает уникальный диапазон биоразлагаемых материалов на растительной основе, – говорится на официальном сайте Тома Вайи. – С приходом биопластика открывается все больше видов применения для того, что ранее считалось отходами: от небольшого болта до крупной изоляционной панели, от биодосок до чехла для смартфона». При этом Вайи подчеркивает, что «материалы на биологической основе отличаются от того, к чему привыкли производители и потребители» и не должны рассматриваться, как равноценная замена их синтетическим аналогам.