Дирижабли на солнечных элементах смогут перевозить до 250 тонн груза, вдвое больше, чем Boieng 747

С момента своего создания в начале 20 века дирижабли стали гораздо надежнее и безопаснее. Сейчас они заправляются не легковоспламеняющимся водородом, а гелием, могут висеть в воздухе неделями и весят несоизмеримо легче самолетов и вертолетов.

Однако, трагедия «Гинденбурга», унесшая жизни 39 человек, практически поставила крест на развитии этого вида транспорта. Дирижабли лишь изредка можно увидеть на спортивных мероприятиях или их используют как рекламные носители. Но с развитием солнечной энергетики эти необычайно практичные летательные аппараты могут получить второе дыхание.

Британская авиационная компания Varialift Airships объявила о создании прототипа дирижабля на солнечных элементах. Предусмотрено и серьезное техническое переоснащение аппарата. Цеппелин будет полностью алюминиевым, ветроустойчивым, защищенным от протечек. Да, дирижабли гораздо медленнее самолетов, но вместе с тем, в сфере грузоперевозок они значительно выгоднее с точки зрения эксплуатационных затрат.

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По предварительным расчетам, затраты на содержание Varialift будут составлять примерно 10% стоимости эксплуатации самолетов, что сопоставимо с расходами на перевозку грузовым или железнодорожным транспортом. Кроме того, вертикальный взлет и посадка этих аппаратов позволят получить доступ к труднодоступным районам, где нет соответствующей инфраструктуры вроде аэропортов.

Самые большие дирижабли смогут перевозить до 250 тонн груза, почти вдвое больше, чем может поднять Boieng 747. Кроме того, те же Varialift смогут перевозить грузы абсолютно любых размеров, что расширяет возможности промышленных транспортировок.

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Может быть, идея коммерческого применения дирижаблей, работающих на солнечной энергии, для перевозки грузов, пока и кажется утопичной, но она гораздо более осуществима, чем можно подумать. Подтверждением этому может послужить рабочий пример – стратосферный дирижабль Stratobus.

источник: varialift