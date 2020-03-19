Детище новозеландских дизайнеров, автономный дом — трансформер на колесах Romotow

Некоторые владельцы загородных домов мечтают, чтобы их недвижимость стала мобильной, тогда можно сорваться с насиженного места и отправиться в путешествие, не меняя при этом привычной обстановки. Осуществить такую мечту помогают дома на колесах, тем более что появляются и вовсе неординарные образцы.

Новое детище новозеландской дизайнерской студии W2 — жилой прицеп Romotow. Специалисты работали над его созданием более 6 лет и в результате представили оригинальную модель-трансформер, состоящую из закрытой жилой части и террасы под крышей.

Во время движения дом выглядит как традиционный прицеп, однако на стоянке при нажатии на специальную кнопку жилой модуль поворачивается на 90°, открывая пространство террасы. Таким образом, за счет этой зоны полезная площадь увеличивается в 1,5 раза. Кстати, используемый в новинке принцип «раскладывания» дизайнеры позаимствовали у перочинного ножа.

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Площадь закрытой части дома составляет 24 м². Здесь устроили гостиную и просторную спальню, а между ними уместили отсек со встроенной кухней, душевую и санузел. Терраса выполняет функцию столовой и зоны отдыха. Ее пол и крышу обшили искусственным тиком — относительно новым материалом, который не боится ни дождя, ни жары, ни морозов.

Размер футуристического прицепа 9,14 × 2,6 м. Его гладкий белый корпус изготовлен из композитного материала, а вся конструкция закреплена на прочном шасси из углеродистой стали. Кроме того, трейлер снабжен гироскопической самовыравнивающейся пневмоподвеской.

В спальне, гостиной и на террасе есть встроенная звуковая система; окна во всех помещениях оснащены жалюзи.

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Romotow абсолютно автономен: электроэнергией его обеспечивают солнечные панели, установленные на крыше, а система отопления и плита работают на дизельном топливе. В комплектацию прицепа входит электрический мангал, тент и экраны для террасы, с помощью которых можно превратить ее в закрытую веранду.

источник: romotow