Дешевая геотермальная энергия — достойная альтернатива традиционным системам обогрева жилья

Глобальная цель Dandelion – продвижение геотермальных систем (тепловых насосов) для обогрева и охлаждения помещений в качестве альтернативы применяемым домохозяйствами традиционным системам, основанным на использовании ископаемых видов топлива.

Уже сейчас инновационные решения Dandelion позволяют за счет использования геотермальной энергии сократить вполовину расходы на содержание дома. Компания бурит скважины и монтирует пластиковые трубопроводы на глубине 100-150 метров, где температура остается почти всегда постоянной (около 10° C) независимо от времени года.

Циркуляцию теплоносителя обеспечивает распложенная на поверхности помпа через U-образные трубы, а теплообменник, подобно кондиционеру, который способен работать и на охлаждение, и на обогрев, соответственно, высвобождает теплый или холодный воздух в доме.

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ — ДЕШЕВОЕ ТОПЛИВО ЗЕМЛИ

Тепло от земли переносится в закрытое помещение зимой (при необходимости электричество служит дополнительным источником энергии), в то время как летом процесс реверсируется, чтобы получить относительно низкую температуру от земли. Работа системы осуществляется под управлением термостата Nest.

«КАНАДСКИЙ КОЛОДЕЦ» — ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛА ЗЕМЛИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ЗИМОЙ И ОХЛАЖДЕНИЯ ЛЕТОМ

Дэниел Йетс уверен, что в следующие десять лет большинство домовладельцев откажутся от обогрева и охлаждения жилья традиционным способом в пользу геотермальных систем, стоимость которых удалось снизить до 5000 долларов благодаря усовершенствованным системам бурения и высокоэффективным тепловым насосам.