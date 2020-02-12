Датчане создали безвредные, гибкие солнечные батареи на основе органического полимера

Восемнадцать лет работы датских ученых над созданием печатной фотогальванической пленки завершились успехом: на рынок выходит коммерческий продукт стартапа infinytyPV – гибкие солнечные батареи на основе органического полимера. Уже сейчас реализацию технологии infinityPV можно оценить в зарядном устройстве HeLi-on.

Патент на производство энергогенерирующей пленки был выдан Техническому университету Дании (DTU), но позднее было учреждено новое акционерное общество и права на него перешли infinytyPV.

«Печатные фотогальванические элементы смогут удовлетворить растущие потребности в получении электроэнергии: у нас есть новая экономичная технология и нет дефицита в исходниках, — говорит глава компании Фредерик Кребс и по совместительству профессор DTU.

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— Мы заинтересованы в том, чтобы полностью раскрыть потенциал органических печатных фотоэлементов, и будем сотрудничать со всеми, кто готов сделать эту технологию массовой. На базе университета нам удалось в лабораторных условиях повысить КПД пленок с 1% до 10%, но это только научная часть проекта, а реализация и совершенствование технологии возможны только в частном секторе экономики.

Органические пленочные фотоэлементы часто сравнивают с прекрасно зарекомендовавшей себя технологией солнечными батареями на основе кристаллического кремния. Пока они не сопоставимы по стоимости и объемам использования, но я верю, что будущее за гибкими технологиями, позволяющими работать с объектами разной формы».

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Дополнительным достоинством фотоэлементов на основе органического полимера является их безвредность для окружающей среды: по завершении срока эксплуатации пленки легко утилизируются, а оставшееся небольшое количество серебра можно повторно использовать в производстве.