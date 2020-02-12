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Датчане создали безвредные, гибкие солнечные батареи на основе органического полимера

12.02.2020
Датчане создали безвредные, гибкие солнечные батареи на основе органического полимера

Восемнадцать лет работы датских ученых над созданием печатной фотогальванической пленки завершились успехом: на рынок выходит коммерческий продукт стартапа infinytyPV – гибкие солнечные батареи на основе органического полимера. Уже сейчас реализацию технологии infinityPV можно оценить в зарядном устройстве HeLi-on.

Патент на производство энергогенерирующей пленки был выдан Техническому университету Дании (DTU), но позднее было учреждено новое акционерное общество и права на него перешли infinytyPV.

Датчане создали безвредные, гибкие солнечные батареи на основе органического полимера

«Печатные фотогальванические элементы смогут удовлетворить растущие потребности в получении электроэнергии: у нас есть новая экономичная технология и нет дефицита в исходниках, — говорит глава компании Фредерик Кребс и по совместительству профессор DTU.

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— Мы заинтересованы в том, чтобы полностью раскрыть потенциал органических печатных фотоэлементов, и будем сотрудничать со всеми, кто готов сделать эту технологию массовой. На базе университета нам удалось в лабораторных условиях повысить КПД пленок с 1% до 10%, но это только научная часть проекта, а реализация и совершенствование технологии возможны только в частном секторе экономики.

Органические пленочные фотоэлементы часто сравнивают с прекрасно зарекомендовавшей себя технологией солнечными батареями на основе кристаллического кремния. Пока они не сопоставимы по стоимости и объемам использования, но я верю, что будущее за гибкими технологиями, позволяющими работать с объектами разной формы».

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Дополнительным достоинством фотоэлементов на основе органического полимера является их безвредность для окружающей среды: по завершении срока эксплуатации пленки легко утилизируются, а оставшееся небольшое количество серебра можно повторно использовать в производстве.

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