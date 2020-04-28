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Curtiss представила мощный концепт электробайка Hades в форме пули (фото)

28.04.2020
Curtiss представила мощный концепт электробайка Hades в форме пули

Компания Curtiss Motorcycles продолжает активно развивать направление мощных электрических мотоциклов, презентовав концептуальный электробайк под названием Hades.

Curtiss представила мощный концепт электробайка Hades в форме пули

Разработчики называют электромотоцикл Curtiss Hades «воплощением минималистичного дизайна». Если планам создателей ничего не помешает, он поступит в продажу в 2020 году.

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Компания Curtiss представила новый электрический мотоцикл Hades. Благодаря батарее на 16,8 КВт*ч, расположенной внутри цилиндра под рамой, он будет развивать мощность до 217 лошадиных сил и крутящий момент в 200 Н*м.

Curtiss представила мощный концепт электробайка Hades в форме пули

Создатели называют Hades «воплощением минималистичного дизайна». Впрочем, на первый взгляд мотоцикл кажется скорее вычурным. Среди необычных дизайнерский решений — отнесенное назад сиденье с небольшим наклоном и обилие углов.

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Hades поступит в продажу в 2020 году. Его стоимость составит $75 000.

источник: curtissmotorcycles

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