Curtiss представила мощный концепт электробайка Hades в форме пули (фото)

Компания Curtiss Motorcycles продолжает активно развивать направление мощных электрических мотоциклов, презентовав концептуальный электробайк под названием Hades.

Разработчики называют электромотоцикл Curtiss Hades «воплощением минималистичного дизайна». Если планам создателей ничего не помешает, он поступит в продажу в 2020 году.

BMW ПРЕДСТАВИЛА ЭЛЕКТРОМОТОЦИКЛ БУДУЩЕГО MOTORRAD VISION DC

Компания Curtiss представила новый электрический мотоцикл Hades. Благодаря батарее на 16,8 КВт*ч, расположенной внутри цилиндра под рамой, он будет развивать мощность до 217 лошадиных сил и крутящий момент в 200 Н*м.

Создатели называют Hades «воплощением минималистичного дизайна». Впрочем, на первый взгляд мотоцикл кажется скорее вычурным. Среди необычных дизайнерский решений — отнесенное назад сиденье с небольшим наклоном и обилие углов.

НА МОТОЦИКЛЕ LA MOTO VOLANTE МОЖНО ЕХАТЬ ПО ДОРОГЕ, А ЗАСТРЯВ В ПРОБКЕ, ПОДНЯТЬСЯ В ВОЗДУХ

Hades поступит в продажу в 2020 году. Его стоимость составит $75 000.

источник: curtissmotorcycles