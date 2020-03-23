Cуперкомпьютер Summit задействовали для создания лекарства от коронавируса

Коронавирус представляет собой большую проблему для человечества: скорость, с которой распространяется вирус, означает, что специалисты должны ускорить свои исследования. Помощь в этом окажут современные суперкомпьютеры вроде Summit от IBM, который считается самым мощным в мире.

Он использует почти 28 000 графических ускорителей NVIDIA Tesla V100, более 9 000 22-ядерных CPU IBM POWER9 и потребляет около 10 МВт энергии.

Summit был задействован для поиска соединений, которые могут эффективно остановить заражение клеток вирусом. Суперкомпьютер выявил 77 таких химических веществ. Это многообещающий шаг к созданию эффективного лекарства. Исследователи из Национальной лаборатории Ок-Риджа опубликовали свои выводы в журнале ChemRxiv.

Summit был создан IBM по заказу Министерства энергетики США в 2018 году с целью решения мировых проблем, которой он и служит сейчас. Summit смоделировал, как различные химические соединения могут препятствовать распространению коронавируса в клетках. Ранее Summit позволил выявить закономерности в клеточных системах, предшествующие болезни Альцгеймера; проанализировал гены, способствующие таким признакам, как зависимость от опиоидов; и предсказал экстремальные изменения в погоде на основе моделирования климата.

Вирусы заражают клетки-хозяев, вводя им молекулы ДНК или РНК со своим генетическим материалом. Работа Summit состоит в том, чтобы найти лекарственные соединения, которые могли бы препятствовать этому «впрыску» и потенциально остановить распространение болезни. Исследователь из Ок-Риджа Миколас Смит создал модель коронавируса на основе исследований. На суперкомпьютере он смоделировал, как атомы и частицы матричного белка коронавируса (спайк-белок, который играет ключевую роль в проникновении возбудителя в клетки организма и его воспроизведении внутри них) будут реагировать на различные соединения.

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Суперкомпьютер запустил моделирование более 8000 соединений, которые могут связываться со спайк-белком и ограничивать его способность распространяться в клетках-хозяевах. Summit идентифицировал 77 эффективных соединений и оценил их в зависимости от вероятности блокирования спайк-белка.

Далее команда снова запустит моделирование на Summit, используя более точную модель спайк-белка коронавируса, которая была опубликована в этом месяце. Несмотря на всю свою мощь, Summit может лишь выявить перспективные соединения. Затем необходимо провести экспериментальные исследования, чтобы доказать на деле, какие вещества работают лучше всего.

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«Наши результаты не означают, что мы нашли лекарство от коронавируса или лечение от него», — сказал, директор Национального центра молекулярной биофизики Университета Теннесси в Ок-Ридже Джереми Смит, но полученные данные могут послужить основой для будущих исследований. Последние необходимы для создания наиболее эффективной коронавирусной вакцины, до создания которой пройдёт минимум год.

источник: servernews